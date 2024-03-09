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Помер Мигаль — як відомий українець зупинив гопаком матч СРСР та був врятований сином Бандери

9 березня 2024 19:21
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Помер Мигаль — як відомий українець зупинив гопаком матч СРСР та був врятований сином Бандери
Данило Мигаль. Фото: Микола Сварник
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Пішов з життя відомий канадський українець Данило Мигаль. Він відомий тим, що у 1976 році під час півфінального футбольного матчу Олімпійських ігор між збірними СРСР та НДР вибіг на поле у вишиванці з прапором України та станцював гопак.

Про це написав у фейсбуці журналіст Любомир Кузьмяк, передає Новини.LIVE.

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"Тільки вчора переглядав історичний стрікерський забіг Данила Мигаля на поле під час півфінального матчу Монреальської Олімпіади-1976 між збірними СРСР та НДР. А сьогодні дізнався про те, що великий українець відійшов у засвіти", — написав Кузьмяк.

Мигаль працював журналістом

Зазначимо, що Данило Мигаль народився 28 грудня 1955 року в Канаді у родині українських емігрантів. 

Чоловік працював журналістом на радіо та в газеті у Тандер-Бей, а також на телебаченні Онтаріо. Він був членом канадського Пласту, "Просвіти", Спілки української молоді (СУМ). 

1976 року в Монреалі на літніх Олімпійських іграх під час матчу між збірними СРСР та НДР він подарував незабутній перформанс. Команду Радянського Союзу переважно складали українці, гравці київського "Динамо". Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами "Свободу Україні" і станцював гопак. 

Своїм вчинком Мигаль хотів "драматизувати долю українського народу" та підтримати українських футболістів, яких у старті вийшло аж 9 чоловік, зокрема Блохін, Буряк та Решко.

Публіка тоді почала аплодувати, а гру зупинили. Поліція затримала Мигаля, але за годину відпустила, коли до відділку прийшов син Степана Бандери Андрій. У 2022 році Мигаль передав прапор, з яким вибіг тоді на поле, Україні як символ непокори.

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Канада
СРСР
Україна
Олімпійські ігри

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