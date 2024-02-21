Реал, Барселона или Бавария — какой клуб продал больше всего атрибутики

Фрэнки де Его против Сельты. Фото: Reuters

Стало известно, какие клубы заработали больше всего в европейском футболе на продаже футболок, сувениров и другой клубной атрибутики. Эта статистика стала известной после последнего финансового отчета УЕФА.

Об этом пишет Mundo Deportivo, передает Новини.LIVE.

Барселона опередила по прибыли из атрибутики в 2023 году все остальные клубы и с существенным преимуществом. Каталонцы заработали 179 млн евро.

На втором месте расположился Реал с показателем 155 млн, а на третьем — Бавария (147 млн). На четвертом и пятом местах клубы из АПЛ — Ливерпуль и МЮ.

Ман Сити — за бортом Топ-10

При этом в список неожиданно не попал Манчестер Сити, действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов.

Что интересно, в топ-10 присутствует минимум по одному клубу из топ-5 лиг, половина команд из Англии, 2 из Испании, и по одному из Италии, Германии и Франции.

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

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