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Реал, Барселона или Бавария — какой клуб продал больше всего атрибутики

21 февраля 2024 18:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Реал, Барселона или Бавария — какой клуб продал больше всего атрибутики
Фрэнки де Его против Сельты. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стало известно, какие клубы заработали больше всего в европейском футболе на продаже футболок, сувениров и другой клубной атрибутики. Эта статистика стала известной после последнего финансового отчета УЕФА.

Об этом пишет Mundo Deportivo, передает Новини.LIVE.

Барселона опередила по прибыли из атрибутики в 2023 году все остальные клубы и с существенным преимуществом. Каталонцы заработали 179 млн евро.

На втором месте расположился Реал с показателем 155 млн, а на третьем — Бавария (147 млн). На четвертом и пятом местах клубы из АПЛ — Ливерпуль и МЮ.

Ман Сити — за бортом Топ-10

При этом в список неожиданно не попал Манчестер Сити, действующий чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов.

Что интересно, в топ-10 присутствует минимум по одному клубу из топ-5 лиг, половина команд из Англии, 2 из Испании, и по одному из Италии, Германии и Франции.

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Девушку известного боксера арестовали в России за поддержку Украины. 

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

"Бавария" уволила Тухеля — кто станет новым тренером.

УЕФА
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Реал Мадрид
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Бавария

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