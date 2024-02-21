Легенда Реала отдаст Мбаппе свой номер в команде

Килиан Мбаппе отмечает забитый гол. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Форвард сборной Франции Килиан получит в "Реале" знаменитый десятый номер. Мадридский клуб готов выполнить это условие голеадора "ПСЖ".

В последние годы Лука Модрич играет в "Реале" под десятым номером, напоминает Marca.

Килиан Мбаппе уже согласовал с мадридским "Реалом" условия личного контракта. "Королевский клуб" выплатит 25-летнему голеадору более 50 млн евро в качестве стартового бонуса, после чего зарплата француза составит столько же, сколько получают Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Номер Мбаппе в "Реале"

При этом Килиан Мбаппе сможет выступать в мадридской команде под десятым номером. Сейчас он принадлежит 38-летнему Луке Модричу, который в конце сезона уйдет из команды. Хорват может при этом остаться в клубе, если согласится войти в тренерский штаб Карло Анчелотти.

Лука Модрич во время разминки. Фото: REUTERS/Ana Beltran

В "ПСЖ" Килиан Мбаппе выступает под седьмым номером. Однако в "Реале" такая "семерка" занята Винисиусом.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 31 матч во всех турнирах. Он забил 32 мяча и сделал семь результативных передач.

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