Легенда Реала отдаст Мбаппе свой номер в команде
Форвард сборной Франции Килиан получит в "Реале" знаменитый десятый номер. Мадридский клуб готов выполнить это условие голеадора "ПСЖ".
В последние годы Лука Модрич играет в "Реале" под десятым номером, напоминает Marca.
Килиан Мбаппе уже согласовал с мадридским "Реалом" условия личного контракта. "Королевский клуб" выплатит 25-летнему голеадору более 50 млн евро в качестве стартового бонуса, после чего зарплата француза составит столько же, сколько получают Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.
Номер Мбаппе в "Реале"
При этом Килиан Мбаппе сможет выступать в мадридской команде под десятым номером. Сейчас он принадлежит 38-летнему Луке Модричу, который в конце сезона уйдет из команды. Хорват может при этом остаться в клубе, если согласится войти в тренерский штаб Карло Анчелотти.
В "ПСЖ" Килиан Мбаппе выступает под седьмым номером. Однако в "Реале" такая "семерка" занята Винисиусом.
В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 31 матч во всех турнирах. Он забил 32 мяча и сделал семь результативных передач.
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