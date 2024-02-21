Легенда Реала віддасть Мбаппе свій номер у команді

Кіліан Мбаппе відзначає забитий гол. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Форвард збірної Франції Кіліан отримає в "Реалі" знаменитий десятий номер. Мадридський клуб готовий виконати цю умову голеадора "ПСЖ".

В останні роки Лука Модріч грає в "Реалі" під десятим номером, нагадує Marca.

Кіліан Мбаппе вже погодив із мадридським "Реалом" умови особистого контракту. "Королівський клуб" виплатить 25-річному голеадору понад 50 млн євро як стартовий бонус, після чого зарплата француза складе стільки ж, скільки отримують Джуд Беллінгем і Вінісіус Жуніор.

Номер Мбаппе у "Реалі"

При цьому Кіліан Мбаппе зможе виступати у мадридській команді під десятим номером. Наразі він належить 38-річному Луці Модричу, який наприкінці сезону піде з команди. Хорват може при цьому залишитись у клубі, якщо погодиться увійти до тренерського штабу Карло Анчелотті.

Лука Модрич під час розминки. Фото: REUTERS/Ana Beltran

У "ПСЖ" Кіліан Мбаппе виступає під сьомим номером. Однак у "Реалі" така "сімка" зайнята Вінісіусом.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 31 матч у всіх турнірах. Він забив 32 м'ячі та зробив сім результативних передач.

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