Реал, Барселона чи Баварія — який клуб продав найбільше атрибутики

Френкі де Його проти Сельти. Фото: Reuters

Стало відомо, які клуби заробили найбільше в європейському футболі на продажі футболок, сувенірів та іншої клубної атрибутики. Ця статистика стала відома після останнього фінансового звіту УЄФА.

Про це пише Mundo Deportivo, передає Новини.LIVE.

Барселона випередила за прибутком з атрибутики у 2023 році всі інші клуби, і з істотною перевагою. Каталонці заробили 179 млн. євро.

На другому місці розташувався Реал з показником 155 млн, а на третьому — Баварія (147 млн). На четвертому та п’ятому місцях клуби з АПЛ — Ліверпуль та МЮ.

Ман Сіті — за бортом Топ-10

При цьому до списку неочікувано зовсім не потрапив Манчестер Сіті, чинний чемпіон Англії та переможець Ліги чемпіонів.

Що цікаво, у топ-10 присутні мінімум по одному клубу з топ-5 ліг, половина команд з Англії, 2 з Іспанії, та по одному з Італії, Німеччини та Франції.

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