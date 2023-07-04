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Ротань повезет сборную Украины на Олимпиаду-2024

4 июля 2023 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань повезет сборную Украины на Олимпиаду-2024
Руслан Ротань во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань продолжит работать с командой и на Олимпийских играх в Париже. Он подготовит футболистов к их первому участию в Олимпиаде. 

Вместе с Ротанем со сборной Украины продолжит работать и его штаб, сообщил официальный сайт УАФ

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Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины еще в 2018 году. В конце прошлого года 41-летний тренер продлил контракт с УАФ. Он будет работать с национальной командой еще как минимум год.  

Руслан Ротань
Тренерский штаб Украины U-21 перед матчем. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Детали контракта Ротаня с УАФ 

Изначально Руслан Ротань и его помощники продлили соглашение до конца июля 2023 года. Однако в контракте специалистов есть опция о том, что они повезут молодежную сборную Украины на Олимпиаду в случае, если команда завоюет путевку на Игры. 

Сборная Украины U-21 уже выполнила это задание. Команда обыграла в четвертьфинале Евро-2023 сборную Франции (3:1) и вышла в полуфинал турнира, а значит получила олимпийскую путевку. Именно Ротань и его тренерский штаб будут готовить команду к Олимпиаде в Париже. 

Однако в заявлении УАФ сказано, что после Игр-2024 с молодежной сборной Украины будет работать другой тренерский штаб. При этом сам Ротань также является наставником команды "Александрия". В июне 2023 года он возглавил основную сборную Украины по футболу на один матч с Англией в отборе на Евро-2024. 

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