Ротань повезет сборную Украины на Олимпиаду-2024
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань продолжит работать с командой и на Олимпийских играх в Париже. Он подготовит футболистов к их первому участию в Олимпиаде.
Вместе с Ротанем со сборной Украины продолжит работать и его штаб, сообщил официальный сайт УАФ.
Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины еще в 2018 году. В конце прошлого года 41-летний тренер продлил контракт с УАФ. Он будет работать с национальной командой еще как минимум год.
Детали контракта Ротаня с УАФ
Изначально Руслан Ротань и его помощники продлили соглашение до конца июля 2023 года. Однако в контракте специалистов есть опция о том, что они повезут молодежную сборную Украины на Олимпиаду в случае, если команда завоюет путевку на Игры.
Сборная Украины U-21 уже выполнила это задание. Команда обыграла в четвертьфинале Евро-2023 сборную Франции (3:1) и вышла в полуфинал турнира, а значит получила олимпийскую путевку. Именно Ротань и его тренерский штаб будут готовить команду к Олимпиаде в Париже.
Однако в заявлении УАФ сказано, что после Игр-2024 с молодежной сборной Украины будет работать другой тренерский штаб. При этом сам Ротань также является наставником команды "Александрия". В июне 2023 года он возглавил основную сборную Украины по футболу на один матч с Англией в отборе на Евро-2024.
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