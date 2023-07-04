Ротань повезе збірну України на Олімпіаду-2024

Руслан Ротань під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань продовжить працювати з командою та на Олімпійських іграх у Парижі. Він підготує футболістів до першої участі в Олімпіаді.

Разом із Ротанем зі збірною України продовжить працювати і його штаб, повідомив офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Руслан Ротань очолив молодіжну збірну України ще 2018 року. Наприкінці минулого року 41-річний тренер продовжив контракт з УАФ. Він працюватиме із національною командою ще як мінімум рік.

Тренерський штаб України U-21 перед матчем. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Деталі контракту Ротаня з УАФ

Спочатку Руслан Ротань та його помічники продовжили угоду до кінця липня 2023 року. Однак у контракті фахівців є опція про те, що вони повезуть молодіжну збірну України на Олімпіаду, якщо команда завоює путівку на Ігри.

Збірна України U-21 вже виконала це завдання. Команда обіграла у чвертьфіналі Євро-2023 збірну Франції (3:1) і вийшла у півфінал турніру, а отже отримала олімпійську путівку. Саме Ротань та його тренерський штаб готуватимуть команду до Олімпіади у Парижі.

Однак у заяві УАФ сказано, що після Ігор-2024 із молодіжною збірною України працюватиме інший тренерський штаб. При цьому сам Ротань також є наставником команди "Олександрія". У червні 2023 року він очолив основну збірну України з футболу на один матч з Англією у відборі на Євро-2024.

Нагадаємо, Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Андрій Шевченко розповів, чи зможе Михайло Мудрик стати лідером "Челсі".

Скоро Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

Форвард Кіліан Мбаппе може втратити сотні мільйонів євро через "ПСЖ".

Шевченко може замінити Павелка на посту президента УАФ.

Ярмоленко відмовився бути капітаном "Динамо": хавбек назвав причину.