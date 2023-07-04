Ротань повезе збірну України на Олімпіаду-2024
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань продовжить працювати з командою та на Олімпійських іграх у Парижі. Він підготує футболістів до першої участі в Олімпіаді.
Разом із Ротанем зі збірною України продовжить працювати і його штаб, повідомив офіційний сайт УАФ.
Руслан Ротань очолив молодіжну збірну України ще 2018 року. Наприкінці минулого року 41-річний тренер продовжив контракт з УАФ. Він працюватиме із національною командою ще як мінімум рік.
Деталі контракту Ротаня з УАФ
Спочатку Руслан Ротань та його помічники продовжили угоду до кінця липня 2023 року. Однак у контракті фахівців є опція про те, що вони повезуть молодіжну збірну України на Олімпіаду, якщо команда завоює путівку на Ігри.
Збірна України U-21 вже виконала це завдання. Команда обіграла у чвертьфіналі Євро-2023 збірну Франції (3:1) і вийшла у півфінал турніру, а отже отримала олімпійську путівку. Саме Ротань та його тренерський штаб готуватимуть команду до Олімпіади у Парижі.
Однак у заяві УАФ сказано, що після Ігор-2024 із молодіжною збірною України працюватиме інший тренерський штаб. При цьому сам Ротань також є наставником команди "Олександрія". У червні 2023 року він очолив основну збірну України з футболу на один матч з Англією у відборі на Євро-2024.
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