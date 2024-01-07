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Румынский клуб после скандального расставания учредил правило имени Коноплянки

7 января 2024 11:19
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Агабекян Карен
редактор
Румынский клуб после скандального расставания учредил правило имени Коноплянки
Евгений Коноплянка получил "признание". Фото: "Клуж"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Уход 34-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из ЧФР "Клуж" повлиял на румынскую команду. В команде поэтому ввели новое правило.

Об этом сообщил портал Fanatik.ro.

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У украинца был конфликт с руководством клуба, которое подписало с ним контракт. Однако оказалось, что Евгений не нужен главному тренеру. Получив за половину сезона всего 54 минуты игрового времени, Евгений и клуб разорвали контракт.

Правило Евгения Коноплянки

После ухода Коноплянки "Клуж" объявил о подписании 33-летнего марокканского атакующего хавбека Омара Эль Каддури, относительно которого подписано правило имени украинца.

По информации источника, в трехлетнем контракте марокканца прописано, что если он не сыграет за сезон десять матчей, то клуб в одностороннем порядке сможет разорвать с ним контракт.

Проблема в том, что возрастные Коноплянка и Эль Каддури перешли в клуб свободными агентами на большую зарплату. Руководство хочет уберечь себя от ситуации, когда несколько сезонов большую зарплату получает футболист, не выходящий на поле.

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