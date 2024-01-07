Румунський клуб після скандального розтавання заснував правило імені Коноплянки

Євген Коноплянка отримав "визнання". Фото: "Клуж"

Відхід 34-річного українського вінгера Євгена Коноплянки з ЧФР "Клуж" вплинув на румунську команду. У команді запровадили нове правило.

Про це повідомив портал Fanatik.ro.

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У українця був конфлікт із керівництвом клубу, яке підписало з ним контракт. Виявилося, що Євген не потрібен головному тренеру. Отримавши за половину сезону лише 54 хвилини ігрового часу Євген та клуб розірвали контракт.

Правило Євгена Коноплянки

Після виходу Коноплянки "Клуж" оголосив про підписання 33-річного марокканського атакувального хавбека Омара Ель Каддурі, щодо якого підписано правило імені українця.

За інформацією джерела, у трирічному контракті марокканця прописано, що, якщо він не зіграє за сезон десять матчів, то клуб в односторонньому порядку зможе розірвати з ним контракт.

Проблема в тому, що вікові Коноплянка та Ель Каддурі перейшли до клубу вільними агентами на велику зарплатню. Керівництво хоче уберегти себе від ситуації, коли кілька сезонів найбільшу зарплату отримує футболіст, який не виходить на поле.

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