Руни хочет работать с Гвардиолой в Манчестер Сити

Тренер Хосеп Гвардиола во время матча с "Брентфордом". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни готов пойти в "Манчестер Сити", если главный тренер команды Хосеп Гвардиола пригласит его в свой штаб. Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" назвал каталонца лучшим наставником Премьер-лиги (АПЛ).

Руни напомнил о том, что Гвардиола выиграл с "Манчестер Сити" 12 крупных трофеев, сообщает Daily Mail.

Хосеп Гвардиола превратил "Сити" в самую доминирующую команду в европейском футболе с момента своего перехода на "Этихад" в 2016 году. В прошлом сезоне "горожане" достигли наивысшего успеха в своей истории, выиграв чемпионский требл. "Манчестер Сити" ведет борьбу за завоевание своего четвертого чемпионского титула в АПЛ за пять последних сезонов.

Руни во время футбольного матча. Фото: Reuters/Craig Brough

Руни хочет учиться у Гвардиолы

Уэйн Руни был знаковым футболистом в истории "Манчестер Юнайтед", с которым дважды проигрывал "Барселоне" Хосепа Гвардиолы в финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 годах. Он не держит обиды на каталонца и готов поработать под его руководством.

"Стать ассистентом Гвардиолы? Это зависит от того, придет ли из "Сити" такое предложение. Но я готов взяться за такую работу. Посмотрите на успехи "Арсенала". Во многом они обусловлены тем, что Микель Артета многому научился в тренерским штабе Хосепа Гвардиолы. Это хороший опыт", — рассказал Уэйн Руни.

Артета выиграл два титула Премьер-лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги за три сезона в качестве помощника Гвардиолы в "Сити", прежде чем заменить Унаи Эмери в "Арсенале" в декабре 2019 года.

Уэйн Руни без особого успеха тренировал английские "Дерби Каунти" и "Бирмингем", а также американский "Ди Си Юнайтед".

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