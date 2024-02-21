Руні хоче працювати з Гвардіолою в Манчестер Сіті

Тренер Хосеп Гвардіола під час матчу із "Брентфордом". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Колишній форвард збірної Англії Вейн Руні готовий піти до "Манчестер Сіті", якщо головний тренер команди Хосеп Гвардіола запросить його до свого штабу. Ексфутболіст "Манчестер Юнайтед" назвав каталонця найкращим наставником Прем'єр-ліги (АПЛ).

Руні нагадав про те, що Гвардіола виграв із "Манчестер Сіті" 12 великих трофеїв, повідомляє Daily Mail.

Хосеп Гвардіола перетворив "Сіті" на саму домінуючу команду в європейському футболі з моменту свого переходу на "Етіхад" у 2016 році. Минулого сезону "городяни" досягли найвищого успіху у своїй історії, вигравши чемпіонську треблу. "Манчестер Сіті" бореться за завоювання свого четвертого чемпіонського титулу в АПЛ за п'ять останніх сезонів.

Руні під час футбольного матчу. Фото: Reuters/Craig Brough

Руні хоче вчитися у Гвардіоли

Вейн Руні був знаковим футболістом в історії "Манчестер Юнайтед", з яким двічі програвав "Барселоні" Хосепа Гвардіоли у фіналах Ліги чемпіонів у 2009 та 2011 роках. Він не тримає образ на каталонця і готовий попрацювати під його керівництвом.

"Стати асистентом Гвардіоли? Це залежить від того, чи прийде з "Сіті" така пропозиція. Але я готовий взятися за таку роботу. Подивіться на успіхи "Арсенала". Багато в чому вони зумовлені тим, що Мікель Артета багато чому навчився у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли. Це хороший досвід", — розповів Вейн Руні.

Артета виграв два титули Прем'єр-ліги, Кубок Англії та два Кубки Ліги за три сезони як помічник Гвардіоли в "Сіті", перш ніж замінити Унаї Емері в "Арсеналі" у грудні 2019 року.

Вейн Руні без особливого успіху тренував англійські "Дербі Каунті" та "Бірмінгем", а також американський "Ді Сі Юнайтед".

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