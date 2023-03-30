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Руни рассказал, что думает об игре Рашфорда в этом сезоне

30 марта 2023 19:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Руни рассказал, что думает об игре Рашфорда в этом сезоне
Легенда "красных дьяволов" похвалил молодого игрока
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер американского футбольного клуба "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением об игре форварда английского "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда в этом сезоне.

Рашфорд стал лидером атак команды из красной части Манчестера, сообщает CNN

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Уэйн Руни отыграл 13 лет в составе "Манчестер Юнайтед". 37-летний тренер является лучшим бомбардиром в истории "красных дьяволов". Он забил 253 гола в 559 поединках. 

В сезоне 2022/2023 лидером атак "Манчестер Юнайтед" стал 25-летний Маркус Рашфорд. Он набрал оптимальную форму и уже забил больше двадцати голов во всех турнирах. Бомбардир является воспитанником клуба. Во взрослой команде он провел уже семь лет. 

Заявка на новый рекорд 

На счету Рашфорда 120 мячей в 347 поединках. Если он не снизит результативность, но через несколько лет сумеет превзойти достижение Руни. 

"Мы всегда знали, что Маркус является талантливым игроком. Много лет назад, когда я еще выходил на поле, в нем видели потенциально одну из главных звезд клуба.

Да, у него были неудачные отрезки в карьере, особенно это касается двух последних лет. А сейчас Маркусу повезло с тренером. Эрик тен Хаг многое делает правильно", — рассказал Уэйн Руни. 

Уэйн Руни и Маркус Рашфорд

Простой парень из Манчестера

Молодой тренер не хочет навсегда остаться главным рекордсменом в истории "Манчестер Юнайтед". Руни надеется, что Рашфорд превзойдет его достижение. 

"Это просто парень из Манчестера, он часть клуба. Прекрасная история. Надеюсь, у Маркуса все получится. Признаюсь откровенно, я болею за него. И однажды он затмит мой рекорд", — заявил Уэйн Руни. 

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