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Руні розповів, що думає про гру Рашфорда цього сезону

30 березня 2023 19:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Руні розповів, що думає про гру Рашфорда цього сезону
Легенда "червоних дияволів" похвалив молодого гравця
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер американського футбольного клубу "Ді Сі Юнайтед" Вейн Руні поділився думкою про гру форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда цього сезону.

Рашфорд став лідером атак команди з червоної частини Манчестера, повідомляє CNN.

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Вейн Руні відіграв 13 років у складі "Манчестер Юнайтед". 37-річний тренер є найкращим бомбардиром в історії "червоних дияволів". Він забив 253 голи у 559 поєдинках.

У сезоні 2022/2023 лідером атак "Манчестер Юнайтед" став 25-річний Маркус Рашфорд. Він набрав оптимальну форму і вже забив понад двадцять голів у всіх турнірах. Бомбардир є вихованцем клубу. У дорослій команді він провів уже сім років.

Заявка на новий рекорд

На рахунку Рашфорда 120 м'ячів у 347 поєдинках. Якщо він не знизить результативність, але через кілька років зможе перевершити досягнення Руні.

"Ми завжди знали, що Маркус є талановитим гравцем. Багато років тому, коли я ще виходив на поле, у ньому бачили потенційно одну з головних зірок клубу".

Так, він мав невдалі відрізки в кар'єрі, особливо це стосується двох останніх років. А зараз Маркус пощастило з тренером. Ерік тен Хаг багато робить правильно", — розповів Вейн Руні.

Уейн Руні та Маркус Рашфорд

Простий хлопець із Манчестера

Молодий тренер не хоче залишитися назавжди головним рекордсменом в історії "Манчестер Юнайтед". Руні сподівається, що Рашфорд перевершить його досягнення.

"Це просто хлопець з Манчестера, він частина клубу. Прекрасна історія. Сподіваюся, у Маркуса все вийде. Зізнаюся відверто, я вболіваю за нього. І одного разу він затьмарить мій рекорд", — заявив Вейн Руні.

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