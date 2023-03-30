Руні розповів, що думає про гру Рашфорда цього сезону

Легенда "червоних дияволів" похвалив молодого гравця

Головний тренер американського футбольного клубу "Ді Сі Юнайтед" Вейн Руні поділився думкою про гру форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда цього сезону.

Рашфорд став лідером атак команди з червоної частини Манчестера, повідомляє CNN.

Вейн Руні відіграв 13 років у складі "Манчестер Юнайтед". 37-річний тренер є найкращим бомбардиром в історії "червоних дияволів". Він забив 253 голи у 559 поєдинках.

У сезоні 2022/2023 лідером атак "Манчестер Юнайтед" став 25-річний Маркус Рашфорд. Він набрав оптимальну форму і вже забив понад двадцять голів у всіх турнірах. Бомбардир є вихованцем клубу. У дорослій команді він провів уже сім років.

Заявка на новий рекорд

На рахунку Рашфорда 120 м'ячів у 347 поєдинках. Якщо він не знизить результативність, але через кілька років зможе перевершити досягнення Руні.

"Ми завжди знали, що Маркус є талановитим гравцем. Багато років тому, коли я ще виходив на поле, у ньому бачили потенційно одну з головних зірок клубу".

Так, він мав невдалі відрізки в кар'єрі, особливо це стосується двох останніх років. А зараз Маркус пощастило з тренером. Ерік тен Хаг багато робить правильно", — розповів Вейн Руні.

Простий хлопець із Манчестера

Молодий тренер не хоче залишитися назавжди головним рекордсменом в історії "Манчестер Юнайтед". Руні сподівається, що Рашфорд перевершить його досягнення.

"Це просто хлопець з Манчестера, він частина клубу. Прекрасна історія. Сподіваюся, у Маркуса все вийде. Зізнаюся відверто, я вболіваю за нього. І одного разу він затьмарить мій рекорд", — заявив Вейн Руні.

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