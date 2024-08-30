Русол официально занял должность директора львовских Карпат

Андрей Русол отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Днепр-1"

Бывший защитник сборной Украины Андрей Русол подписал контракт со львовскими "Карпатами". Он официально вступил в должность директора клуба.

Русол уже больше месяца находится в "Карпатах", но только сейчас о его назначении сообщили официально.

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В качестве футболиста Андрей Русол становился бронзовым призером чемпионата Украины. В национальной команде защитник провел 49 матчей, принимал участием в поединках Кубка Мира-2006 года. Именно Русол является автором первого гола сборной Украины в истории выступлений команды на чемпионатах мира.

Андрей Русол во время работы в "Днепре-1". Фото: пресс-служба клуба

Новый вызов для Русола

Вскоре после завершения игровой карьеры бывший футболист получил образование по футбольному менеджменту в Институте имени Йохана Кройфа в Барселоне и в Университете Мадрида. С 2019 года по июль 2024 года работал в должности исполнительного директора СК "Днепр-1", где также занимался селекцией игроков.

В июле 2024 года Русол присоединился к львовским "Карпатам". А с 30 августа клуб официально объявил о заключении контракта с бывшим защитником. Ранее должность директора львовского клуба занимал Степан Юрчишин, который теперь станет ассистентом Андрея Русола.

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