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Русол обійняв нову посаду у львівських Карпатах — чим він займатиметься

30 серпня 2024 14:22
Валерій Ковалевич - Редактор
Русол офіційно обійняв посаду директора львівських Карпат
Андрій Русол відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Дніпро-1"
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній захисник збірної України Андрій Русол підписав контракт із львівськими "Карпатами". Він офіційно обійняв посаду директора клубу.

Русол уже понад місяць перебуває у "Карпатах", але тільки зараз про його призначення повідомили офіційно.

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Як футболіст Андрій Русол ставав бронзовим призером чемпіонату України у складі "Дніпра". У національній команді захисник провів 49 матчів, брав участь у поєдинках Кубка Світу-2006. Саме Русол є автором першого голу збірної України в історії виступів команди на чемпіонатах світу.

Андрій Русол
Андрій Русол під час роботи у "Дніпрі-1". Фото: пресслужба клубу

Новий виклик для Русола

Незабаром після завершення ігрової кар'єри колишній футболіст здобув освіту з футбольного менеджменту в Інституті імені Йохана Кройфа в Барселоні та Університеті Мадрида. З 2019 року до липня 2024 року працював на посаді виконавчого директора СК "Дніпро-1", де також займався селекцією гравців.

У липні 2024 року Русол приєднався до львівських "Карпат". А з 30 серпня клуб офіційно оголосив про укладання контракту із колишнім захисником. Раніше посаду директора львівського клубу обіймав Степан Юрчишин, який тепер стане помічником Андрія Русола.

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