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Русол ушел из Днепра-1 в Карпаты и взял с собой еще одного специалиста

12 июня 2024 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Андрей Русол забрал с собой в Карпаты Олега Авдыша
Андрей Русол во время интервью. Фото: instagram.com/v.vatsko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол начнет следующий сезон в клубе "Карпаты". Вместе с ним во Львов переедет еще один специалист.

Футбольный агент Олег Авдыш тоже будет представлять "Карпаты", сообщает Игорь Бурбас

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"Днепр-1" завершил сезон 2023/2024 на четвертом месте в турнирной таблице. Тренер Юрий Максимов вывел команду в еврокубки и принял решение провести в ней как минимум еще один сезон. А вот исполнительный директор клуба решил внести изменения в свою карьеру. 

Андрей Русол
Андрей Русол во время игровой карьеры. Фото: УНИАН

Переход Русола в "Карпаты" 

Мирон Маркевич вернул львовскую команду в украинскую Премьер-лигу. "Карпаты" заняли второе место в итоговой турнирной таблице Первой лиги. Львовяне собираются усилить команду перед стартом нового сезона. Оказалось, что речь шла не только о новых футболистах. 

Вместе с Андреем Русолом в "Карпатах" будет работать футбольный агент Олег Авдыш, который руководит компанией PASS. Этот специалист может занять должность заместителя генерального директора "Карпат".

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

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Карпаты Львов
футбол
Днепр-1
спорт
УПЛ

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