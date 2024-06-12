Андрей Русол забрал с собой в Карпаты Олега Авдыша

Андрей Русол во время интервью. Фото: instagram.com/v.vatsko/

Исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол начнет следующий сезон в клубе "Карпаты". Вместе с ним во Львов переедет еще один специалист.

Футбольный агент Олег Авдыш тоже будет представлять "Карпаты", сообщает Игорь Бурбас.

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"Днепр-1" завершил сезон 2023/2024 на четвертом месте в турнирной таблице. Тренер Юрий Максимов вывел команду в еврокубки и принял решение провести в ней как минимум еще один сезон. А вот исполнительный директор клуба решил внести изменения в свою карьеру.

Андрей Русол во время игровой карьеры. Фото: УНИАН

Переход Русола в "Карпаты"

Мирон Маркевич вернул львовскую команду в украинскую Премьер-лигу. "Карпаты" заняли второе место в итоговой турнирной таблице Первой лиги. Львовяне собираются усилить команду перед стартом нового сезона. Оказалось, что речь шла не только о новых футболистах.

Вместе с Андреем Русолом в "Карпатах" будет работать футбольный агент Олег Авдыш, который руководит компанией PASS. Этот специалист может занять должность заместителя генерального директора "Карпат".

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