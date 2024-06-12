Андрій Русол забрав із собою до Карпат Олега Авдиша

Андрій Русол під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/v.vatsko/

Виконавчий директор СК "Дніпро-1" Андрій Русол розпочне наступний сезон у клубі "Карпати". Разом із ним до Львова переїде ще один фахівець.

Футбольний агент Олег Авдиш також представлятиме "Карпати", повідомляє Ігор Бурбас.

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"Дніпро-1" завершив сезон 2023/2024 на четвертому місці у турнірній таблиці. Тренер Юрій Максимов вивів команду до єврокубків і вирішив провести в ній як мінімум ще один сезон. А ось виконавчий директор клубу вирішив внести зміни до своєї кар'єри.

Андрій Русол під час ігрової кар'єри. Фото: УНІАН

Перехід Русола до "Карпат"

Мирон Маркевич повернув львівську команду до української Прем'єр-ліги. "Карпати" посіли друге місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги. Львів'яни мають намір посилити команду перед стартом нового сезону. Виявилося, що йшлося не лише про нових футболістів.

Разом з Андрієм Русолом у "Карпатах" працюватиме футбольний агент Олег Авдиш, який керує компанією PASS. Цей спеціаліст може обійняти посаду заступника генерального директора "Карпат".

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