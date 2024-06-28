Сабо назвал проблему которая мешает побеждать сборной Украины

Александр Сваток борется с Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо объяснил, почему команда Сергея Реброва не сумела выйти в плей-офф Евро-2024. По мнению эксперта, проблема заключается не в игровых кондициях футболистов.

Сабо назвал качество, которого "сине-желтым" не хватило на континентальном первенстве, сообщает FootBoom.

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Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо раскритиковал команду Сергея Реброва по мотивам выступления на чемпионате Европы по футболу. Он отметил, что в нынешнем составе "сине-желтых" нет лидера, который может повести партнеров за собой или нестандартно сыграть.

Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Lee Smith

Главная проблема сборной Украины

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 "сине-желтые" не создали ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Бельгии, хотя команде Реброва нужна была победа. Йожеф Сабо отметил, что сборной Украины в каждом матче "нужно время на раскачку", и во втором тайме футболисты начинают играть лучше.

Тренер заявил, что на крупных турнирах нельзя допускать такие ошибки. Сабо считает, что Ребров знает, в чем заключается причина этой проблемы, но не хочет об этом говорить. Также экс-наставник "сине-желтых" раскритиковал нынешнего тренера сборной Украины за то, что Ребров проводил поиск оптимальных сочетаний игроков прямо во время Евро-2024, а не до турнира.

Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Также Сабо заявил, что итоговый результат на Евро-2024 соответствует продемонстрированной командой игре. По мнению эксперта, в сборной Украины нет игроков группы атаки, которые соответствовали бы крупному турниру.

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