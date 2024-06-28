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Сабо назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2024

28 июня 2024 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сабо назвал проблему которая мешает побеждать сборной Украины
Александр Сваток борется с Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо объяснил, почему команда Сергея Реброва не сумела выйти в плей-офф Евро-2024. По мнению эксперта, проблема заключается не в игровых кондициях футболистов. 

Сабо назвал качество, которого "сине-желтым" не хватило на континентальном первенстве, сообщает FootBoom

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Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо раскритиковал команду Сергея Реброва по мотивам выступления на чемпионате Европы по футболу. Он отметил, что в нынешнем составе "сине-желтых" нет лидера, который может повести партнеров за собой или нестандартно сыграть. 

Сборная Украины на Евро-2024
Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Lee Smith

Главная проблема сборной Украины 

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 "сине-желтые" не создали ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Бельгии, хотя команде Реброва нужна была победа. Йожеф Сабо отметил, что сборной Украины в каждом матче "нужно время на раскачку", и во втором тайме футболисты начинают играть лучше. 

Тренер заявил, что на крупных турнирах нельзя допускать такие ошибки. Сабо считает, что Ребров знает, в чем заключается причина этой проблемы, но не хочет об этом говорить. Также экс-наставник "сине-желтых" раскритиковал нынешнего тренера сборной Украины за то, что Ребров проводил поиск оптимальных сочетаний игроков прямо во время Евро-2024, а не до турнира. 

Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко
Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith

Также Сабо заявил, что итоговый результат на Евро-2024 соответствует продемонстрированной командой игре. По мнению эксперта, в сборной Украины нет игроков группы атаки, которые соответствовали бы крупному турниру. 

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера". 

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У Реброва был конфликт с одним из лидеров сборной Украины — о ком речь. 

Трое лидеров сборной Украины попали в десятку худших футболистов Евро-2024. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Йожеф Сабо

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