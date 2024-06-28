Сабо назвав проблему, яка заважає перемагати збірній України

Олександр Сваток бореться із Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо пояснив, чому команда Сергія Реброва не зуміла вийти у плей-офф Євро-2024. На думку експерта, проблема полягає не в ігрових кондиціях футболістів.

Сабо назвав якість, якої "синьо-жовтим" не вистачило на континентальній першості, повідомляє FootBoom.

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Заслужений тренер України Йожеф Сабо розкритикував команду Сергія Реброва з мотивів виступу на чемпіонаті Європи з футболу. Він зазначив, що у нинішньому складі "синьо-жовтих" немає лідера, який може повести партнерів за собою чи нестандартно зіграти.

Футболісти збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Lee Smith

Головна проблема збірної України

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 "синьо-жовті" не створили жодного по-справжньому небезпечного моменту біля воріт Бельгії, хоча команді Реброва була потрібна перемога. Йожеф Сабо зазначив, що збірній України у кожному матчі потрібен час на адаптацію, і в другому таймі футболісти починають грати краще.

Тренер заявив, що на великих турнірах не можна припускатися таких помилок. Сабо вважає, що Ребров знає, у чому причина цієї проблеми, але не хоче про це говорити. Також екснаставник "синьо-жовтих" розкритикував нинішнього тренера збірної України за те, що Ребров проводив пошук оптимальних поєднань гравців під час Євро-2024, а не до турніру.

Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Також Сабо заявив, що підсумковий результат на Євро-2024 відповідає продемонстрованій командою грі. На думку експерта, у збірній України немає гравців групи атаки, які б відповідали великому турніру.

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