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Сабо назвав головну проблему збірної України на Євро-2024

28 червня 2024 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сабо назвав проблему, яка заважає перемагати збірній України
Олександр Сваток бореться із Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо пояснив, чому команда Сергія Реброва не зуміла вийти у плей-офф Євро-2024. На думку експерта, проблема полягає не в ігрових кондиціях футболістів.

Сабо назвав якість, якої "синьо-жовтим" не вистачило на континентальній першості, повідомляє FootBoom.

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Заслужений тренер України Йожеф Сабо розкритикував команду Сергія Реброва з мотивів виступу на чемпіонаті Європи з футболу. Він зазначив, що у нинішньому складі "синьо-жовтих" немає лідера, який може повести партнерів за собою чи нестандартно зіграти.

Збірна України на Євро-2024
Футболісти збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Lee Smith

Головна проблема збірної України

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 "синьо-жовті" не створили жодного по-справжньому небезпечного моменту біля воріт Бельгії, хоча команді Реброва була потрібна перемога. Йожеф Сабо зазначив, що збірній України у кожному матчі потрібен час на адаптацію, і в другому таймі футболісти починають грати краще.

Тренер заявив, що на великих турнірах не можна припускатися таких помилок. Сабо вважає, що Ребров знає, у чому причина цієї проблеми, але не хоче про це говорити. Також екснаставник "синьо-жовтих" розкритикував нинішнього тренера збірної України за те, що Ребров проводив пошук оптимальних поєднань гравців під час Євро-2024, а не до турніру.

Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко
Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Також Сабо заявив, що підсумковий результат на Євро-2024 відповідає продемонстрованій командою грі. На думку експерта, у збірній України немає гравців групи атаки, які б відповідали великому турніру.

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Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Йожеф Сабо

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