Мудрик жорстко розкритикував ЗМІ за неправдиві чутки про травму

Мудрик жорстко розкритикував журналістів за інсайд щодо його травми
В останньому матчі групового етапу Євро-2024 проти Бельгії (0:0) збірної України не допоміг вінгер Михайло Мудрік . Футболіста було травмовано разом із Віктором Циганковим.
Після гри Мудрику довелося спростовувати різні інсайди про те, як він зазнав травми, передає портал Новини.LIVE.
Мудрик сильно розлютився
Мудрику на сторінці "Футбол України" у Instagram не сподобалася інформація одного зі ЗМІ про те, що він травмувався у тренажерному залі.
"Чемпіон з марення. Ті, хто вірить у всякі марення від таких чемпіонів — такі ж (клоуни). Дуже шкода, що у нас люди тільки і шукають привід, щоб засрати.
Доречніше дізнатися спочатку правду від перших вуст, а потім засирати", — написав Мудрик.
За словами Мудрика, він отримав травму на 80 хвилині матчу проти збірної Словаччини (1:2).
Михайло закликав вірити лише фактам, а не опублікованому маренню, поширеному для переглядів.
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