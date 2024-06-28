Мудрик жорстко розкритикував ЗМІ за неправдиві чутки про травму

Футболіст збірної України Михайло Мудрик. Фото: УАФ

В останньому матчі групового етапу Євро-2024 проти Бельгії (0:0) збірної України не допоміг вінгер Михайло Мудрік . Футболіста було травмовано разом із Віктором Циганковим.

Після гри Мудрику довелося спростовувати різні інсайди про те, як він зазнав травми, передає портал Новини.LIVE.

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Мудрик сильно розлютився

Мудрику на сторінці "Футбол України" у Instagram не сподобалася інформація одного зі ЗМІ про те, що він травмувався у тренажерному залі.

"Чемпіон з марення. Ті, хто вірить у всякі марення від таких чемпіонів — такі ж (клоуни). Дуже шкода, що у нас люди тільки і шукають привід, щоб засрати.

Доречніше дізнатися спочатку правду від перших вуст, а потім засирати", — написав Мудрик.

За словами Мудрика, він отримав травму на 80 хвилині матчу проти збірної Словаччини (1:2).

Михайло закликав вірити лише фактам, а не опублікованому маренню, поширеному для переглядів.

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