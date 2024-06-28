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Мудрик жорстко розкритикував журналістів за інсайд щодо його травми

28 червня 2024 09:31
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик жорстко розкритикував ЗМІ за неправдиві чутки про травму
Футболіст збірної України Михайло Мудрик. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

В останньому матчі групового етапу Євро-2024 проти Бельгії (0:0) збірної України не допоміг вінгер Михайло Мудрік . Футболіста було травмовано разом із Віктором Циганковим.

Після гри Мудрику довелося спростовувати різні інсайди про те, як він зазнав травми, передає портал Новини.LIVE.

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Мудрику не сподобалися чутки про його травму. Фото: скріншот

Мудрик сильно розлютився

Мудрику на сторінці "Футбол України" у Instagram не сподобалася інформація одного зі ЗМІ про те, що він травмувався у тренажерному залі.

"Чемпіон з марення. Ті, хто вірить у всякі марення від таких чемпіонів — такі ж (клоуни). Дуже шкода, що у нас люди тільки і шукають привід, щоб засрати.

Доречніше дізнатися спочатку правду від перших вуст, а потім засирати", — написав Мудрик.

За словами Мудрика, він отримав травму на 80 хвилині матчу проти збірної Словаччини (1:2).

Михайло закликав вірити лише фактам, а не опублікованому маренню, поширеному для переглядів.

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футбол
Збірна України з футболу
Михайло Мудрик
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