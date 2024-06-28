Мудрик жестко раскритиковал СМИ за ложные слухи о травме

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: УАФ

В последнем матче группового этапа Евро-2024 против Бельгии (0:0) сборной Украины не помог вингер Михаил Мудрик. Футболист был травмирован вместе с Виктором Цыганковым.

После игры Мудрику пришлось опровергать различные инсайды о том, как он получил травму, передает портал Новини.LIVE.

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Мудрик сильно разозлился

Мудрику на странице "Футбол України" в Instagram не понравилась информация одного из СМИ о том, что он травмировался в тренажерном зале.

"Чемпион по бреду. Те, кто верит во всякий бред от таких чемпионов — такие же (клоуны). Очень жаль что у нас люди только и ищут повод, чтобы засрать.

Уместнее узнать сначала правду от первых уст, а затем засирать", — написал Мудрик.

По словам Мудрика, он получил травму на 80-й минуте матча против сборной Словакии (1:2).

Михаил призвал верить только фактам, а не опубликованному бреду, распространенному для просмотров.

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