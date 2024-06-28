Мудрик жестко раскритиковал СМИ за ложные слухи о травме

Мудрик жестко раскритиковал журналистов за инсайд по поводу его травмы
В последнем матче группового этапа Евро-2024 против Бельгии (0:0) сборной Украины не помог вингер Михаил Мудрик. Футболист был травмирован вместе с Виктором Цыганковым.
После игры Мудрику пришлось опровергать различные инсайды о том, как он получил травму, передает портал Новини.LIVE.
Мудрик сильно разозлился
Мудрику на странице "Футбол України" в Instagram не понравилась информация одного из СМИ о том, что он травмировался в тренажерном зале.
"Чемпион по бреду. Те, кто верит во всякий бред от таких чемпионов — такие же (клоуны). Очень жаль что у нас люди только и ищут повод, чтобы засрать.
Уместнее узнать сначала правду от первых уст, а затем засирать", — написал Мудрик.
По словам Мудрика, он получил травму на 80-й минуте матча против сборной Словакии (1:2).
Михаил призвал верить только фактам, а не опубликованному бреду, распространенному для просмотров.
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