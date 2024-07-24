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Сабо назвал лучших игроков Динамо в матче с сербским Партизаном

24 июля 2024 20:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Сабо назвал лучших игроков Динамо в первом матче с Партизаном
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру "Динамо" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского разгромили сербский "Партизан" со счетом 6:2. 

Сабо назвал лучших и худших футболистов в составе "Динамо", сообщает UA-Футбол

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Йожеф Сабо раскритиковал "Партизан" за плохую организацию игры. Известный эксперт отметил, что это совсем не та команда, которую он помнит по футбольной карьере. Экс-наставник сборной Украины похвалил "Динамо", но отметил брак в передачах команды. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого в "Динамо" выделил Сабо 

Опытный эксперт особенно похвалил вклад в победу "бело-синих" Александра Пихаленка, который только этим летом стал футболистов киевского клуба. Сабо заявил, что новичок "Динамо" сделает игру команды более разнообразной за счет длинных, точных передач. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом Йожеф Сабо раскритиковал Владислава Ваната, которого наставник не считает форвардом уровня "Динамо". Эксперт считает, что Шовковский ставит этого игрока в основной состав от безысходности. Но Сабо надеется, что Ванат еще сможет продемонстрировать прогресс в игре. 

В случае, если "Динамо" пройдет "Партизан" по сумме двух матчей, в следующем раунде ЛЧ украинская команда встретится с шотландским "Рейнджерс". Сабо напомнил, что эта команда очень уверенно действует на своем поле. Противостояние с шотландцами станет серьезным экзаменом для "Динамо". 

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Шовковский объяснил, чем недоволен после победы "Динамо" над "Партизаном". 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Йожеф Сабо

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