Сабо назвал лучших игроков Динамо в первом матче с Партизаном

Сабо назвал лучших игроков Динамо в матче с сербским Партизаном
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру "Динамо" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского разгромили сербский "Партизан" со счетом 6:2.
Сабо назвал лучших и худших футболистов в составе "Динамо", сообщает UA-Футбол.
Йожеф Сабо раскритиковал "Партизан" за плохую организацию игры. Известный эксперт отметил, что это совсем не та команда, которую он помнит по футбольной карьере. Экс-наставник сборной Украины похвалил "Динамо", но отметил брак в передачах команды.
Кого в "Динамо" выделил Сабо
Опытный эксперт особенно похвалил вклад в победу "бело-синих" Александра Пихаленка, который только этим летом стал футболистов киевского клуба. Сабо заявил, что новичок "Динамо" сделает игру команды более разнообразной за счет длинных, точных передач.
При этом Йожеф Сабо раскритиковал Владислава Ваната, которого наставник не считает форвардом уровня "Динамо". Эксперт считает, что Шовковский ставит этого игрока в основной состав от безысходности. Но Сабо надеется, что Ванат еще сможет продемонстрировать прогресс в игре.
В случае, если "Динамо" пройдет "Партизан" по сумме двух матчей, в следующем раунде ЛЧ украинская команда встретится с шотландским "Рейнджерс". Сабо напомнил, что эта команда очень уверенно действует на своем поле. Противостояние с шотландцами станет серьезным экзаменом для "Динамо".
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