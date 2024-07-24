Сабо назвав найкращих гравців Динамо у першому матчі з Партизаном

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував гру "Динамо" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського розгромили сербський "Партизан" із рахунком 6:2.

Сабо назвав найкращих та найгірших футболістів у складі "Динамо", повідомляє UA-Футбол.

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Йожеф Сабо розкритикував "Партизан" за погану організацію гри. Відомий експерт зазначив, що це зовсім не та команда, яку він пам'ятає футбольною кар'єрою. Екснаставник збірної України похвалив "Динамо", але наголосив на шлюбі в передачах команди.

Олександр Піхальонок під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого у "Динамо" виділив Сабо

Досвідчений експерт особливо похвалив внесок у перемогу "біло-синіх" Олександра Піхальонка, який лише цим літом став футболістом київського клубу. Сабо заявив, що новачок "Динамо" зробить гру команди різноманітнішою внаслідок довгих точних передач.

Владислав Ванат із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Йожеф Сабо розкритикував Владислава Ваната, якого наставник не вважає форвардом рівня "Динамо". Експерт вважає, що Шовковський ставить цього гравця до основного складу від безвиході. Але Сабо сподівається, що Ванат ще зможе продемонструвати прогрес у грі.

У разі, якщо "Динамо" пройде "Партизан" за сумою двох матчів, у наступному раунді ЛЧ українська команда зустрінеться із шотландським "Рейнджерс". Сабо нагадав, що команда дуже впевнено діє на своєму полі. Протистояння із шотландцями стане серйозним іспитом для "Динамо".

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