Салах из "Ливерпуля" сделал жесткое заявление относительно Израиля и сектора Газы

Мохаммед Салах в матче за "Ливерпуль". Фото: REUTERS/Phil Noble

Форвард сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах призвал решить гуманитарную проблему в Газе и "положить конец насилию" в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Победитель Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги просит остановить насилие с обеих сторон, сообщает NDTV.

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Мохаммед Салах пополнил список спортсменов, которые высказали собственное мнение о конфликте Израиля и палестинской группировки ХАМАС. В отличие от многих футболистов, египетский форвард использовал дипломатические формулировки и не стремился никого ни в чем обвинять.

Мохаммед Салах в игре с "Брайтоном". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Что сказал Салах о секторе Газы

Мохаммед Салах напомнил о том, что жители Газы столкнулись с острой нехваткой продовольствия, поскольку территория была фактически изолирована после нападений боевиков ХАМАС на израильские общины и военные посты. Во вторник по больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар, в котором враждующие стороны обвинили друг друга.

Один из самых популярных спортсменов в арабском мире заявил, что градус насилия, горя и жестокости слишком высок. Он призвал Израиль и ХАМАС прекратить взаимные обстрелы и пойти на диалог.

"Эскалация событий последних недель невыносима. Все жизни священны и должны быть защищены. Резню необходимо прекратить, семьи разваливаются. Вопрос с гуманитарной помощью Газе должна быть немедленно решен. Люди там находятся в ужасных условиях. Местным жителям срочно нужны еда, вода и медикаменты.

Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечество должно победить", — заявил Мохаммед Салах.

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