"Ливерпуль" нашел замену Салаху в сборной Бразилии

Родриго помогает Винисиусу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Тренерский штаб английского "Ливерпуля" выбрал футболиста, который должен заменить в команде Мохаммеда Салаха. На "Энфилд" может переехать молодая звезда сборной Бразилии.

Юрген Клопп хочет поработать с вингером Родриго, сообщает Fichajes.

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Новичком "Ливерпуля" может стать футболист мадридского "Реала" Родриго. "Королевский клуб" готов рассмотреть сразу несколько вариантов трансфера 22-летнего бразильского игрока.

Переход Родриго в "Ливерпуль"

Атакующий полузащитник может заменить на "Энфилде" Мохаммеда Салаха. У египетского футболиста есть сразу несколько предложений о продолжении карьеры. "Реал" тоже не против пригласить к себе результативного игрока.

Родриго в матче против "Хетафе". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Испанский и английский клубы могут обменяться футболистами, при этом "Реал" должен будет доплатить "Ливерпулю" от 30 до 60 млн евро. Другой вариант подразумевает, что Мохаммед Салах перейдет в саудовский "Аль-Иттихад" за 200 млн евро, и британцы потратят половину этой суммы на приглашение Родриго.

Карло Анчелотти готов отпустить бразильца, который не обладает в "Реале" статусом неприкасаемого игрока. За шесть матчей в этом сезоне Родриго забил один гол. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2025 года.

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