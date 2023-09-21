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"Ливерпуль" нашел замену Салаху в сборной Бразилии

21 сентября 2023 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ливерпуль" нашел замену Салаху в сборной Бразилии
Родриго помогает Винисиусу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского "Ливерпуля" выбрал футболиста, который должен заменить в команде Мохаммеда Салаха. На "Энфилд" может переехать молодая звезда сборной Бразилии. 

Юрген Клопп хочет поработать с вингером Родриго, сообщает Fichajes.

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Новичком "Ливерпуля" может стать футболист мадридского "Реала" Родриго. "Королевский клуб" готов рассмотреть сразу несколько вариантов трансфера 22-летнего бразильского игрока. 

Переход Родриго в "Ливерпуль" 

Атакующий полузащитник может заменить на "Энфилде" Мохаммеда Салаха. У египетского футболиста есть сразу несколько предложений о продолжении карьеры. "Реал" тоже не против пригласить к себе результативного игрока. 

Родриго
Родриго в матче против "Хетафе". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Испанский и английский клубы могут обменяться футболистами, при этом "Реал" должен будет доплатить "Ливерпулю" от 30 до 60 млн евро. Другой вариант подразумевает, что Мохаммед Салах перейдет в саудовский "Аль-Иттихад" за 200 млн евро, и британцы потратят половину этой суммы на приглашение Родриго. 

Карло Анчелотти готов отпустить бразильца, который не обладает в "Реале" статусом неприкасаемого игрока. За шесть матчей в этом сезоне Родриго забил один гол. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2025 года. 

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