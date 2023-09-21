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"Ліверпуль" знайшов заміну Салаху у збірній Бразилії

21 вересня 2023 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ліверпуль" знайшов заміну Салаху у збірній Бразилії
Родріго допомагає Вінісіусу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб англійського "Ліверпуля" обрав футболіста, який має замінити у команді Мохаммеда Салаха. На "Енфілд" може переїхати молода зірка збірної Бразилії.

Юрген Клопп хоче попрацювати з вінгером Родріго, повідомляє Fichajes.

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Початківцем "Ліверпуля" може стати футболіст мадридського "Реала" Родріго. "Королівський клуб" готовий розглянути кілька варіантів трансферу 22-річного бразильського гравця.

Перехід Родріго до "Ліверпуля"

Атакуючий півзахисник може замінити на "Енфілді" Мохаммеда Салаха. Єгипетський футболіст має відразу кілька пропозицій про продовження кар'єри. "Реал" також не проти запросити до себе результативного гравця.

Родріго
Родріго у матчі проти "Хетафе". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Іспанський та англійський клуби можуть обмінятися футболістами, при цьому "Реал" повинен буде доплатити "Ліверпулю" від 30 до 60 млн євро. Інший варіант передбачає, що Мохаммед Салах перейде в саудівський "Аль-Іттіхад" за 200 млн євро, і британці витратять половину цієї суми на запрошення Родріго.

Карло Анчелотті готовий відпустити бразильця, який не має в "Реалі" статусу недоторканого гравця. За шість матчів цього сезону Родріго забив один гол. Його контракт із мадридським клубом діє до літа 2025 року.

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