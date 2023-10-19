Салах із "Ліверпуля" зробив жорстку заяву щодо Ізраїлю та сектору Гази

Мохаммед Салах у матчі за "Ліверпуль". Фото: REUTERS/Phil Noble

Форвард збірної Єгипту та англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах закликав розв'язувати гуманітарну проблему в Газі та "покласти край насильству" у конфлікті між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.

Переможець Ліги чемпіонів та англійської Прем'єр-ліги просить зупинити насильство з обох сторін, повідомляє NDTV.

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Мохаммед Салах поповнив список спортсменів, які висловили власну думку про конфлікт Ізраїлю та палестинське угруповання ХАМАС. На відміну від багатьох футболістів, єгипетський форвард використав дипломатичні формулювання та не прагнув нікого ні в чому звинувачувати.

Мохаммед Салах у грі з "Брайтоном". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Що сказав Салах про сектор Гази

Мохаммед Салах нагадав про те, що жителі Гази зіткнулися з гострою нестачею продовольства, оскільки територію було фактично ізольовано після нападів бойовиків ХАМАС на ізраїльські громади та військові посади. У вівторок по лікарні в секторі Газа було завдано ракетного удару, в якому ворогуючі сторони звинуватили один одного.

Один із найпопулярніших спортсменів в арабському світі заявив, що градус насильства, горя та жорстокості надто високий. Він закликав Ізраїль та ХАМАС припинити взаємні обстріли та піти на діалог.

"Ескалація подій останніх тижнів нестерпна. Усі життя священні й мають бути захищені. Різанину необхідно припинити, сім'ї розвалюються. Питання з гуманітарною допомогою Газі має бути негайно вирішене. Люди там перебувають у жахливих умовах. Місцевим жителям терміново потрібні їжа, вода та медикаменти.

Я закликаю світових лідерів об'єднатися, щоб запобігти подальшій різанині безневинних душ. Людство має перемогти", — заявив Мохаммед Салах.

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