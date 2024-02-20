Салах не сможет играть за Ливерпуль как минимум несколько недель
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп получил неприятную новость накануне матча 26 тура Премьер-лиги (АПЛ) с "Лутон Таун". Форвард команды Мохаммед Салах не сможет выйти на поле.
Египетский футболист снова попал в лазарет, сообщает Kora Plus.
Количество травмированных футболистов "Ливерпуля" продолжает увеличиваться. Вслед за Алисоном Беккером, Трентом Александером-Арнольдом, Кертисом Джонсом и Диогу Жота получил травму и Мохаммед Салах. Он рискует пропустить как минимум несколько недель.
Потеря для "Ливерпуля"
Салах приехал из сборной Египта с травмой подколенного сухожилия. Юргену Клоппу пришлось выпустить Мохаммеда на поле в матче прошлого тура против "Брентфорда". В тот вечер "Ливерпуль" уже в первом тайме потерял двух игроков из-за повреждений.
Египетский форвард уверенно вошел в игру и забил один из четырех голов "Ливерпуля". Однако при этом Мохаммед Салах получил рецидив травмы. Это означает, что он точно пропустит матч с "Лутон Таун".
В сезоне 2023/2024 Мохаммед Салах забил за "Ливерпуль" в общей сложности 20 голов и сделал девять результативных передач.
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