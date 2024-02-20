Салах не сможет играть за Ливерпуль как минимум несколько недель

Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп получил неприятную новость накануне матча 26 тура Премьер-лиги (АПЛ) с "Лутон Таун". Форвард команды Мохаммед Салах не сможет выйти на поле.

Египетский футболист снова попал в лазарет, сообщает Kora Plus.

Количество травмированных футболистов "Ливерпуля" продолжает увеличиваться. Вслед за Алисоном Беккером, Трентом Александером-Арнольдом, Кертисом Джонсом и Диогу Жота получил травму и Мохаммед Салах. Он рискует пропустить как минимум несколько недель.

Мохаммед Салах в матче против "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Потеря для "Ливерпуля"

Салах приехал из сборной Египта с травмой подколенного сухожилия. Юргену Клоппу пришлось выпустить Мохаммеда на поле в матче прошлого тура против "Брентфорда". В тот вечер "Ливерпуль" уже в первом тайме потерял двух игроков из-за повреждений.

Египетский форвард уверенно вошел в игру и забил один из четырех голов "Ливерпуля". Однако при этом Мохаммед Салах получил рецидив травмы. Это означает, что он точно пропустит матч с "Лутон Таун".

В сезоне 2023/2024 Мохаммед Салах забил за "Ливерпуль" в общей сложности 20 голов и сделал девять результативных передач.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер.

Месси назвал своего преемника в "Барселоне".