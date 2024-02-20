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Салах не сможет играть за Ливерпуль как минимум несколько недель

20 февраля 2024 12:54
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Салах не сможет играть за Ливерпуль как минимум несколько недель
Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп получил неприятную новость накануне матча 26 тура Премьер-лиги (АПЛ) с "Лутон Таун". Форвард команды Мохаммед Салах не сможет выйти на поле. 

Египетский футболист снова попал в лазарет, сообщает Kora Plus

Количество травмированных футболистов "Ливерпуля" продолжает увеличиваться. Вслед за Алисоном Беккером, Трентом Александером-Арнольдом, Кертисом Джонсом и Диогу Жота получил травму и Мохаммед Салах. Он рискует пропустить как минимум несколько недель. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах в матче против "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Потеря для "Ливерпуля" 

Салах приехал из сборной Египта с травмой подколенного сухожилия. Юргену Клоппу пришлось выпустить Мохаммеда на поле в матче прошлого тура против "Брентфорда". В тот вечер "Ливерпуль" уже в первом тайме потерял двух игроков из-за повреждений. 

Египетский форвард уверенно вошел в игру и забил один из четырех голов "Ливерпуля". Однако при этом Мохаммед Салах получил рецидив травмы. Это означает, что он точно пропустит матч с "Лутон Таун". 

В сезоне 2023/2024 Мохаммед Салах забил за "Ливерпуль" в общей сложности 20 голов и сделал девять результативных передач. 

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спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Ливерпуль
Мохамед Салах
травма

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