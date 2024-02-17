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Ливерпуль одержал сложную победу, но потерял еще двух игроков

17 февраля 2024 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ливерпуль одержал сложную победу, но потерял еще двух игроков
Тренер Юрген Клопп во время матча. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Брентфорд" принял "Ливерпуль" в матче 25-го тура Премьер-лиги (АПЛ). Подопечные Юргена Клоппа продолжают бороться за чемпионский титул.

"Красным" удалось забить сопернику несколько голов, сообщает портал Новини.LIVE. 

Перед стартом тура "Ливерпуль" занимал первое место в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа опережала "Манчестер Сити" на два очка, но у подопечных Пепа Гвардиолы есть матч в запасе. 

Клопп и Салах
Клопп выпускает Салаха на поле. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Проблемы "Ливерпуля" 

Накануне этого матча "красные" лишились основного вратаря Алисона Беккера, который получил травму подколенного сухожилия. За несколько недель до этого попал в лазарет основном защитник Трент Александр-Арнольд. У него разрыв боковой связки колена. 

Неприятности продолжились и во время матча с "Брентфордом". Уже в первом тайме Юрген Клопп провел две вынужденные замены из-за травм футболистов. На 34-й минуте повреждение получил полузащитник Кертис Джонс, которого заменил Райан Гравенберх. Через десять минут травмировался Диогу Жота, которого заменил Мохамед Салах.

Дарвин Нуньес
Дарвин Нуньес празднует гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Несмотря на это, "Ливерпуль" одержал выездную победу со счетом 4:1. Голы забили Дарвин Нуньес (35 минута), Алексис Макалистер (55 минута), Мохаммед Салах (68 минута) и Коди Гакпо (86 минута). В составе "Брентфорда" на 75-й минуте отличился Айвен Тоуни. 

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спорт
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Ливерпуль
Юрген Клопп
Алисон
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