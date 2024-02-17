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Ліверпуль здобув складну перемогу, але втратив ще двох гравців

17 лютого 2024 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ліверпуль здобув складну перемогу, але втратив ще двох гравців
Тренер Юрґен Клопп під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Брентфорд" прийняв "Ліверпуль" у матчі 25-го туру Прем'єр-ліги (АПЛ). Підопічні Юргена Клоппа продовжують виборювати чемпіонський титул.

"Червоним" вдалося забити супернику декілька голів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Перед стартом туру "Ліверпуль" посідав перше місце у турнірній таблиці. Команда Юргена Клоппа випереджала "Манчестер Сіті" на два очки, але підопічні Пепа Гвардіоли мають матч у запасі.

Клопп та Салах
Клопп випускає Салаха на полі. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Проблеми "Ліверпуля"

Напередодні цього матчу "червоні" втратили основного воротаря Алісона Беккера, який зазнав травми підколінного сухожилля. За кілька тижнів до цього потрапив до лазарету здебільшого захисник Трент Олександр-Арнольд. У нього розрив зв'язки коліна.

Неприємності продовжилися і під час матчу із "Брентфордом". Вже у першому таймі Юрген Клопп провів дві вимушені заміни через травми футболістів. На 34-й хвилині пошкодження отримав півзахисник Кертіс Джонс, якого замінив Раян Гравенберх. За десять хвилин травмувався Діогу Жота, якого замінив Мохамед Салах.

Дарвін Нуньєс
Дарвін Нуньєс святкує гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Попри це "Ліверпуль" здобув виїзну перемогу з рахунком 4:1. Голи забили Дарвін Нуньєс (35 хвилина), Алексіс Макалістер (55 хвилина), Мохаммед Салах (68 хвилина) та Коді Гакпо (86 хвилина). У складі "Брентфорда" на 75-й хвилині відзначився Айвен Тоуні.

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травма

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