Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Салах не зможе грати за Ліверпуль щонайменше декілька тижнів arrow

Салах не зможе грати за Ліверпуль щонайменше декілька тижнів

20 лютого 2024 12:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Салах не зможе грати за Ліверпуль щонайменше декілька тижнів
Мохаммед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп отримав неприємну звістку напередодні матчу 26 туру Прем'єр-ліги (АПЛ) з "Лутон Таун". Форвард команди Мохаммед Салах не зможе вийти на поле.

Єгипетський футболіст знову потрапив до лазарету, повідомляє Kora Plus.

Кількість травмованих футболістів "Ліверпуля" продовжує зростати. Слідом за Алісоном Беккером, Трентом Александером-Арнольдом, Кертісом Джонсом та Діогу Жота отримав травму і Мохаммед Салах. Він ризикує пропустити щонайменше кілька тижнів.

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах у матчі проти "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Втрата для "Ліверпуля"

Салах приїхав зі збірної Єгипту із травмою підколінного сухожилля. Юргену Клоппу довелося випустити Мохаммеда на поле у матчі минулого туру проти "Брентфорда". Того вечора "Ліверпуль" вже в першому таймі втратив двох гравців через пошкодження.

Єгипетський форвард впевнено увійшов у гру та забив один із чотирьох голів "Ліверпуля". Однак, при цьому Мохаммед Салах отримав рецидив травми. Це означає, що він точно пропустить матч із "Лутон Таун".

У сезоні 2023/2024 Мохаммед Салах забив за "Ліверпуль" загалом 20 голів і зробив дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди. 

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

"Челсі" вирішив продати Мудрика.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

Мессі назвав свого наступника у "Барселоні".

спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Ліверпуль
Мохамед Салах
травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі