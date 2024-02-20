Салах не зможе грати за Ліверпуль щонайменше декілька тижнів

Мохаммед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп отримав неприємну звістку напередодні матчу 26 туру Прем'єр-ліги (АПЛ) з "Лутон Таун". Форвард команди Мохаммед Салах не зможе вийти на поле.

Єгипетський футболіст знову потрапив до лазарету, повідомляє Kora Plus.

Кількість травмованих футболістів "Ліверпуля" продовжує зростати. Слідом за Алісоном Беккером, Трентом Александером-Арнольдом, Кертісом Джонсом та Діогу Жота отримав травму і Мохаммед Салах. Він ризикує пропустити щонайменше кілька тижнів.

Мохаммед Салах у матчі проти "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Втрата для "Ліверпуля"

Салах приїхав зі збірної Єгипту із травмою підколінного сухожилля. Юргену Клоппу довелося випустити Мохаммеда на поле у матчі минулого туру проти "Брентфорда". Того вечора "Ліверпуль" вже в першому таймі втратив двох гравців через пошкодження.

Єгипетський форвард впевнено увійшов у гру та забив один із чотирьох голів "Ліверпуля". Однак, при цьому Мохаммед Салах отримав рецидив травми. Це означає, що він точно пропустить матч із "Лутон Таун".

У сезоні 2023/2024 Мохаммед Салах забив за "Ліверпуль" загалом 20 голів і зробив дев'ять результативних передач.

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