Салах, Ван Дейк и Алиссон могут бесплатно уйти из Ливерпуля

Мохаммед Салах и Вирджил ван Дейк благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Molly Darlington

Уход Юргена Клоппа с должности главного тренера "Ливерпуля" привел к серьезным изменениям в составе команды. И этот процесс будет продолжаться.

Следующий летом из "Ливерпуля" уйдут сразу три футболиста, без которых еще недавно было сложно представить эту команду, сообщает Caught Offside.

Читайте также:

В конце сезона 2024/2025 "Ливерпуль" собирается отпустить трех ключевых футболистов, причем двое из них уйдут из клуба бесплатно. Руководство "красных" уже нашло потенциальные замены всем этим игрокам.

Вратарь Алиссон во время матча. Фото: Reuters/David Klein

Кто уйдет из "Ливерпуля"

У капитана Вирджила ван Дейка и форварда Мохаммеда Салаха следующим летом закончатся контракты с "красными". Клуб не спешит предлагать ветеранам продлить соглашения. Контракт голкипера Алиссона действует до лета 2027 года, однако "Ливерпуль" уже нашел ему замену в лице вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Бразилец сможет присоединиться к одному из клубов из Саудовской Аравии.

Пока не известно, где продолжат карьеру Салах и ван Дейк.

Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.

Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Лунин проведет переговоры про трансфер с титулованным английским клубом.

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца.

Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров "Динамо".