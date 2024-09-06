Салах, Ван Дейк и Алиссон могут бесплатно уйти из Ливерпуля

Салах, Ван Дейк и Алиссон бесплатно уйдут из Ливерпуля — что известно
Уход Юргена Клоппа с должности главного тренера "Ливерпуля" привел к серьезным изменениям в составе команды. И этот процесс будет продолжаться.
Следующий летом из "Ливерпуля" уйдут сразу три футболиста, без которых еще недавно было сложно представить эту команду, сообщает Caught Offside.
В конце сезона 2024/2025 "Ливерпуль" собирается отпустить трех ключевых футболистов, причем двое из них уйдут из клуба бесплатно. Руководство "красных" уже нашло потенциальные замены всем этим игрокам.
Кто уйдет из "Ливерпуля"
У капитана Вирджила ван Дейка и форварда Мохаммеда Салаха следующим летом закончатся контракты с "красными". Клуб не спешит предлагать ветеранам продлить соглашения. Контракт голкипера Алиссона действует до лета 2027 года, однако "Ливерпуль" уже нашел ему замену в лице вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Бразилец сможет присоединиться к одному из клубов из Саудовской Аравии.
Пока не известно, где продолжат карьеру Салах и ван Дейк.
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