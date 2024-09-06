Салах, Ван Дейк та Аліссон можуть безкоштовно піти з Ліверпуля

Мохаммед Салах і Вірджіл ван Дейк дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Molly Darlington

Відставка Юргена Клоппа з посади головного тренера "Ліверпуля" призвів до серйозних змін у складі команди. І цей процес триватиме.

Наступного літа з "Ліверпуля" підуть відразу три футболісти, без яких ще недавно було складно уявити цю команду, повідомляє Caught Offside.

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Наприкінці сезону 2024/2025 "Ліверпуль" збирається відпустити трьох ключових футболістів, причому двоє з них підуть із клубу безкоштовно. Керівництво "червоних" вже знайшло потенційні заміни всім цим гравцям.

Воротар Аліссон під час матчу. Фото: Reuters/David Klein

Хто піде з "Ліверпуля"

У капітана Вірджила ван Дейка та форварда Мохаммеда Салаха наступного літа закінчаться контракти з "червоними". Клуб не поспішає пропонувати ветеранам продовжити угоди. Контракт голкіпера Аліссона діє до літа 2027 року, проте "Ліверпуль" вже знайшов йому заміну в особі воротаря збірної Грузії Георгія Мамардашвілі. Бразилець зможе приєднатися до одного із клубів із Саудівської Аравії.

Поки не відомо, де продовжать кар'єру Салах та ван Дейк.

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