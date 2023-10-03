Самойлова стала первой украинкой, которая покорила известную гору

Антонина Самойлова на вершине Манаслу. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Известная украинская альпинистка Антонина Самойлова покорила второй "восьмитысячник" за год. После восхождения на Эверест весной этого года она совершила восхождение на еще одну известную гору.

На этот раз Самойлова покорила гору Манаслу, о чем написала на своей странице в Instagram.

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Антонина Самойлова остается одной из самых активных представительниц альпинизма в Украине. Осенью, 28 сентября 2023 года, она совершила восхождение на гору Манаслу, высота которой составляет 8 163 метра.

Антонина Самойлова во время восхождения. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Самойлова на вершине Манаслу

Антонина Самойлова стала первой украинкой, которая покорила эту гималайскую гору. До ее вершины доходили всего 20 украинцев, и все они были мужчинами.

Штурмовой день Самойловой продлился 37 часов. Изначально девушка не планировала пользоваться кислородными баллонами, но была вынуждена прибегнуть к их использованию из-за гайморита и лихорадки.

Антонина Самойлова с флагом Украины. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Спортсменка продолжает прикладывать максимум усилий для того, чтобы прославлять свою страну в мире высотного альпинизма. На вершине Манаслу она первым делом установила флаг Украины.

Самойлова покорила уже третий "восьмитысячник". До этого она дважды совершала восхождения на Эверест, а также побывала на вершине К2.

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