Самойлова стала першою українкою, яка підкорила відому гору

Антоніна Самойлова на вершині Манаслу. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Відома українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила другий восьмитисячник за рік. Після сходження на Еверест навесні цього року вона здійснила сходження на ще одну відому гору.

На цей раз Самойлова підкорила гору Манаслу, про що написала на своїй сторінці в Instagram.

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Антоніна Самойлова залишається однією із найактивніших представниць альпінізму в Україні. Восени, 28 вересня 2023 року, вона здійснила сходження на гору Манаслу, висота якої становить 8163 метри.

Антоніна Самойлова під час сходження. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Самойлова на вершині Манаслу

Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка підкорила цю гімалайську гору. До її вершини доходили лише 20 українців, і всі вони були чоловіками.

Штурмовий день Самойлової тривав 37 годин. Спочатку дівчина не планувала користуватися кисневими балонами, але була змушена вдатися до їх використання через гайморит та лихоманку.

Антоніна Самойлова із прапором України. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Спортсменка продовжує докладати максимум зусиль для того, щоб славити свою країну у світі висотного альпінізму. На вершині Манаслу вона насамперед встановила прапор України.

Самойлова підкорила вже третій восьмитисячник. До цього вона двічі робила сходження на Еверест, а також побувала на вершині К2.

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