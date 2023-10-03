Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Самойлова стала першою українкою, яка підкорила відому гору arrow

Самойлова стала першою українкою, яка підкорила відому гору

3 жовтня 2023 12:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Самойлова стала першою українкою, яка підкорила відому гору
Антоніна Самойлова на вершині Манаслу. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила другий восьмитисячник за рік. Після сходження на Еверест навесні цього року вона здійснила сходження на ще одну відому гору.

На цей раз Самойлова підкорила гору Манаслу, про що написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Антоніна Самойлова залишається однією із найактивніших представниць альпінізму в Україні. Восени, 28 вересня 2023 року, вона здійснила сходження на гору Манаслу, висота якої становить 8163 метри.

Антоніна Самойлова
Антоніна Самойлова під час сходження. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Самойлова на вершині Манаслу

Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка підкорила цю гімалайську гору. До її вершини доходили лише 20 українців, і всі вони були чоловіками.

Штурмовий день Самойлової тривав 37 годин. Спочатку дівчина не планувала користуватися кисневими балонами, але була змушена вдатися до їх використання через гайморит та лихоманку.

Антоніна Самойлова
Антоніна Самойлова із прапором України. Фото: instagram.com/tonya.samoilova/

Спортсменка продовжує докладати максимум зусиль для того, щоб славити свою країну у світі висотного альпінізму. На вершині Манаслу вона насамперед встановила прапор України.

Самойлова підкорила вже третій восьмитисячник. До цього вона двічі робила сходження на Еверест, а також побувала на вершині К2.

Нагадаємо, "Антверпен" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів. 

Мудрик звернувся до вболівальників після першого голу за "Челсі": що сказав. 

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським. 

Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії. 

Луческу різко висловився про "Шахтар". 

Топ спортсменів, які пішли захищати Україну: вони не побоялися. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз