Языковой скандал во время матча Светолиной - как Сапронов отреагировал на то, что его выгнали из эфира

Юрий Сапронов. Фото: Facebook/Sapronov Yuri

Громкий скандал в украинском теннисе произошел во время трансляции матчей Кубка Билли Джин Кинг на Setanta Sports. Известного инвестора Элины Светолиной Юрия Сапронова выгнала из эфира из-за того, что он комментировал игру на русском языке, хотя он трижды извинялся, что не владеет украинским.

Об этом сам Сапронов написал в Facebook , передает Новини.LIVE.

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В начале эфира Сапронов извинился за то, что будет общаться по-русски, поскольку не может свободно разговаривать на украинском. Также Юрий акцентировал внимание на том, что "язык – оружие", во время эфира еще дважды извинился за незнание государственного языка и пообещал изучить в совершенстве украинский до финала Кубка Билли Джин Кинг (розыгрыш пройдет в ноябре 2024 года в Севилье), если туда пробьется команда Украины

Однако фанаты тенниса в комментариях начали оскорблять Сапронова. В результате Setanta Sports выгнала Юрия из эфира. А Юрий опубликовал пост, в котором публично раскритиковал руководство канала.

"Получил благодарность. За весомый вклад 26 лет в Украинский теннис. Сегодня ночью я был изгнан из студии канала Setanta Sports после 1-го сета матча сборной Украины против сборной Румынии на неофициальном командном чемпионате Мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг.

Играла Элина Свитолина и Жаклин Кристиан. Вежливо изгнан. Матч транслировал ТВ канал Setanta (это сотни тысяч телезрителей за подпиской 70 гривен в месяц) и бесплатно в ютубе", — пишет Сапронов.

Сапронов извинялся трижды

Специалист сообщил, что матч в Yotube смотрело 2400 человек. Был чат, с никнеймами. По его подсчетам, 15-20 человек подняли хейт, за то, что он комментировал не на украинском языке.

"Я в начале трансляции и по ее ходу трижды объяснил своим пока не очень хорошим украинским языком, но развернуто, почему буду комментировать на русском. После первого сета поступил звонок от владельцев Сетанты редактору программы с указанием снять меня с эфира... В теннисе я давно. С 1998 года. Думаю, мне есть чем гордиться. Есть что рассказать, показать, поделиться опытом и знаниями с людьми", — отметил Юрий.

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