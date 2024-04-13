Мовний скандал під час матчу Світоліної — як Сапронов відреагував на те, що його вигнали з ефіру

Юрій Сапронов. Фото: Facebook/Sapronov Yuri

Гучний скандал в українському тенісі стався під час трансляції матчів Кубку Біллі Джин Кінг на Setanta Sports. Відомого інвестора Еліни Світоліної Юрія Сапронова вигнала з ефіру через те, що він коментував гру російською мовою, хоча він тричі вибачався що не володіє українською.

Про це сам Сапронов написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

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На початку ефіру Сапронов вибачився за те, що спілкуватиметься російською мовою, оскільки не може вільно розмовляти українською. Також Юрій акцентував увагу на тому, що "мова — зброя", під час ефіру ще двічі вибачився за незнання державної мови та пообіцяв вивчити досконало українську до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг (розіграш пройде в листопаді 2024 року в Севільї), якщо туди проб'ється команда України.

Проте фанати тенісу у коментарях почали ображати Сапронова. У результаті Setanta Sports вигнала Юрія з ефіру. А Юрій опублікував пост, у якому публічно розкритикував керівництво каналу.

"Отримав подяку. За вагомий внесок упродовж 26 років в Український теніс. Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії каналу Setanta Sports після 1-го сету матчу збірної України проти збірної Румунії на неофіційному командному чемпіонаті Світу з тенісу Кубок Біллі Джин Кінг.

Грала Еліна Світоліна та Жаклін Крістіан. Чемно вигнали. Матч транслював ТБ канал Setanta (це сотні тисяч телеглядачів за підпискою 70 гривень на місяць) та безкоштовно у ютубі", — пише Сапронов.

Сапронов вибачався тричі

Фахівець повідомив, що матч в Yotube дивилося 2400 осіб. Був чат, з нікнеймами. За його підрахунками 15-20 людей підняли хейт, за те, що він коментував не українською мовою.

"Я на початку трансляції і по її ходу ТРИЧІ пояснив своєю поки не дуже хорошою українською мовою, але розгорнуто, чому коментуватиму російською. Після першого сету надійшов дзвінок від власників Сетанти редактору програми із зазначенням зняти мене з ефіру... У тенісі я давно. З 1998 року. Думаю, мені є чим пишатися. Є що розповісти, показати, поділитися досвідом та знаннями з людьми", — зауважив Юрій.

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