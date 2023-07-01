Сауль Альварес против Джермелла Чарло: объявлен бой двух абсолютов

Сауль Альварес против Джермелла Чарло. Фото: фотоколлаж

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 75 кг) Сауль Альварес объявил о своем следующем поединке. Соперником мексиканца станет абсолютный чемпион в первом среднем (до 69 кг) дивизионе Джермелл Чарло.

Об этом мексиканец сообщил в социальных сетях.

Читайте также:

Ранее обсуждался бой Альвареса против брата-близнеца Джермелла чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72 кг) Джермалла Чарло. Известно, что стороны даже вели переговоры, который ничем не завершились.

Абсолют против абсолюта

О поединке Альвареса против Джермелла вообще никто не мог помыслить, поскольку между боксерами очень большая разница в весе. Для бокса 6 кг — это очень много. Однако сторонам удалось не просто договориться о бое, но и скрыть это от общественности.

По словам Альвареса, бой "абсолюта против абсолюта" состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

Интересно, как Чарло собирается решать вопрос с WBO, которая дала ему обязательного претендента в лице австралийца Тима Цзю. Если следовать правилам организации, то Чарло должны лишить чемпионского пояса. В случае сохранения за ним титула WBO может потерять свою репутацию.

Альварес за свою профессиональную карьеру выиграл 59 поединков, из них 39 досрочно, и имеет по два поражения и ничьи. Крайний бой он провел в мае против Джона Райдера и выиграл решением судей.

Чарло имеет рекорд из 35 побед, 19 нокаутом, и по одному поражению и ничье. Последний бой Джермелл провел в мае 2022 года, а затем восстанавливался от травмы.

Нагадаємо, форвард Роман Яремчук змінить "Брюгге" на відомий клуб: тривають переговори.

Хавбек Георгій Судаков продовжить кар'єру в Італії: ним цікавиться топклуб.

"Манчестер Сіті" можуть дискваліфікувати через порушення регламенту УЄФА.

Дружина Роналду показала зворушливе спілкування Кріштіану з дітьми.

Молодий захисник "Динамо" зацікавив європейський топклуб.