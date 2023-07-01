Сауль Альварес проти Джермелла Чарло: оголошено бій двох абсолютів

Сауль Альварес проти Джермелла Чарло. Фото: фотоколаж

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 75 кг) Сауль Альварес оголосив про свій наступний поєдинок . Суперником мексиканця стане абсолютний чемпіон у першому середньому (до 69 кг) дивізіоні Джермелл Чарло.

Про це мексиканець повідомив у соціальних мережах .

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Раніше обговорювався бій Альвареса проти брата-близнюка Джермелла чемпіона світу за версією WBC у середній вазі (до 72 кг) Джермалла Чарло. Відомо, що сторони навіть вели переговори, які нічим не завершилися.

Абсолют проти абсолюту

Про поєдинок Альвареса проти Джермелла взагалі ніхто не міг подумати, оскільки між боксерами дуже велика різниця у вазі. Для боксу 6 кг це дуже багато. Однак сторонам удалося не просто домовитися про бій, а й приховати це від громадськості.

За словами Альвареса, бій "абсолюту проти абсолюту" відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі.

Цікаво, як Чарло має намір розв'язувати питання з WBO, яка дала йому обов'язкового претендента в особі австралійця Тіма Цзю. Якщо дотримуватись правил організації, то Чарло повинні позбавити чемпіонського поясу. У разі збереження за ним титулу WBO може втратити свою репутацію.

Альварес за свою професійну кар'єру виграв 59 поєдинків, з них 39 достроково, і має по дві поразки та нічиї. Крайній бій він провів у травні проти Джона Райдера та виграв рішенням суддів.

Чарло має рекорд з 35 перемог, 19 нокаутом, і з однієї поразки та нічиєї. Останній бій Джермелл провів у травні 2022 року, а згодом відновлювався від травми.

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