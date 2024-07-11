Саутгейт объяснил, что помогло сборной Англии обыграть Нидерланды

Гарет Саутгейт празднует выход сборной Англии в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Сборная Англии первой пропустила гол в свои ворота в полуфинале с национальной командой Нидерландов. Подопечные Гарета Саутгейта отыгрались еще в первом тайме, а незадолго до финального свистка арбитра вырвали победу.

Саутгейт поделился впечатлением от выхода сборной Англии в финал Евро-2024, сообщает The Guardian.

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Футболист "Астон Виллы" Олли Уоткинс появился на замену во втором тайме, а незадолго до конца матча принес сборной Англии победу над Нидерландами. Гарет Саутгейт признался, что ждал гол от 28-летнего форварда, который в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров АПЛ.

Гарет Саутгейт во время полуфинала Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Саутгейт назвал причину победы

Харри Кейн забил гол в ворота сборной Нидерландов с пенальти и довел количество своих мячей на турнире до трех. Капитан английской команды оказался в числе лучших бомбардиров Евро-2024. Однако во втором тайме он устал и получил небольшую травму.

Гарет Саутгейт признал, что в середине второго тайма у игроков его команды начали заканчиваться силы. Тренер продумал замены, и футболисты, которые вышли на поле, его не подвели. Коул Палмер сделал результативную передачу, а Олли Уоткинс забил победный гол.

"Секрет в том, что каждый футболист сборной Англии может изменить игру команды к лучшему. Я ждал такой игры от Уоткинса и очень рад, что Олли сумел забить. Это был невероятный гол", — заявил Саутгейт.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 14 июля.

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