Саутгейт пояснив, що допомогло збірній Англії обіграти Нідерланди

Гарет Саутгейт святкує вихід збірної Англії до фіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Збірна Англії першою пропустила гол у свої ворота у півфіналі із національною командою Нідерландів. Підопічні Гарета Саутгейта відігралися ще у першому таймі, а незадовго до фінального свистка арбітра вирвали перемогу.

Саутгейт поділився враженням від виходу збірної Англії у фінал Євро-2024, повідомляє The Guardian.

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Футболіст "Астон Вілли" Оллі Воткінс з'явився на заміну у другому таймі, а незадовго до кінця матчу приніс збірній Англії перемогу над Нідерландами. Гарет Саутгейт зізнався, що чекав гол від 28-річного форварда, який минулого сезону став одним із найкращих бомбардирів АПЛ.

Гарет Саутгейт під час півфіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Саутгейт назвав причину перемоги

Харрі Кейн забив гол у ворота збірної Нідерландів з пенальті та довів кількість своїх м'ячів на турнірі до трьох. Капітан англійської команди опинився серед найкращих бомбардирів Євро-2024. Однак у другому таймі він втомився та отримав невелику травму.

Гарет Саутгейт визнав, що у середині другого тайму у гравців його команди почали закінчуватися сили. Тренер продумав заміни й футболісти, які вийшли на поле, його не підвели. Коул Палмер зробив результативну передачу, а Оллі Воткінс забив переможний гол.

"Секрет у тому, що кожен футболіст збірної Англії може змінити гру команди на краще. Я чекав такої гри від Воткінса і дуже радий, що Оллі зумів забити. Це був неймовірний гол", — заявив Саутгейт.

У фіналі Євро-2024 збірна Англії зіграє з Іспанією. Матч відбудеться у неділю, 14 липня.

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