Саутгейт поделился деталями предложения от Манчестер Юнайтед

Гарет Саутгейт во время матча "Брайтона" с "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" продолжает поиски нового главного тренера для команды. Эрик Тен Хаг будет досрочно уволен летом 2024 года.

Главным кандидатом на замену нидерландцу стал Гарет Саутгейт, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что ему известно об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед". Опытный специалист объяснил, почему не стоит ждать конкретной информации в этом вопросе до конца Евро-2024.

Гарет Саутгейт на матче Кубка Англии. Фото: Reuters/David Klein

Что Саутгейт сказал о "МЮ"

Контракт наставника с английской Федерацией футбола действует до 31 декабря 2024 года. Стороны пока не обсуждали вопрос продления соглашения. На фоне этого появились слухи о том, что Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед" сразу после окончания чемпионата Европы по футболу.

Саутгейт назвал себя не азартным человеком и заявил, что его не интересуют ставки на то, какую команду он возглавит. Гарет заявил, что думает только о выступлении сборной Англии на Евро-2024. Тренер не хочет обсуждать вопросы, которые не связаны с "тремя львами". Однако ему известно об интересе к себе со стороны разных клубов.

Гарет Саутгейт стал главным тренером сборной Англии осенью 2026 года. На Евро-2024 "три льва" попали в группу с командами Сербии, Дании и Словении.

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Лунин объяснил, кто сыграет в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов.

Тренер "Шахтера" рассказал правду о драке после матча с "Динамо".

"Полесье" заберет лидера "Днепра-1" без согласования с клубом.

Лунин ответил "Реалу" на предложение продлить контракт — что решил вратарь.