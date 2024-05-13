Саутгейт поділився деталями пропозиції від Манчестер Юнайтед

Гарет Саутгейт під час матчу "Брайтона" із "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" продовжує пошуки нового головного тренера для команди. Еріка Тен Хага буде достроково звільнено влітку 2024 року.

Головним кандидатом на заміну нідерландцю став Гарет Саутгейт, повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт підтвердив, що йому відомо про інтерес із боку "Манчестер Юнайтед". Досвідчений фахівець пояснив, чому не варто чекати на конкретну інформацію в цьому питанні до кінця Євро-2024.

Гарет Саутгейт на матчі Кубка Англії. Фото: Reuters/David Klein

Що Саутгейт сказав про "МЮ"

Контракт наставника з англійською Федерацією футболу діє до 31 грудня 2024 року. Сторони поки що не обговорювали питання продовження угоди. На тлі цього з'явилися чутки про те, що Саутгейт може очолити "Манчестер Юнайтед" одразу після закінчення чемпіонату Європи з футболу.

Саутгейт назвав себе не азартною людиною та заявив, що його не цікавлять ставки на те, яку команду він очолить. Гарет заявив, що думає лише про виступ збірної Англії на Євро-2024. Тренер не хоче обговорювати питання, які не пов'язані з "трьома левами". Однак йому відомо про інтерес до себе з різних клубів.

Гарет Саутгейт став головним тренером збірної Англії восени 2026 року. На Євро-2024 "три леви" потрапили до групи з командами Сербії, Данії та Словенії.

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