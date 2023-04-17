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Сефери взял игру на себя: "Ворскла" увозит 3 очка из Одессы

17 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ворскла обыграла на выезде Черноморец
Албанский нападающий стал героем встречи Фото: ФК "Черноморец"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Завершающий матч 21-го тура УПЛ прошел в Одессе – "Черноморец" принимал полтавскую "Ворсклу". В таблице соперников перед очковым поединком разделяли три очка.

Судьбу поединка решил один забитый гол, передают Новини.LIVE

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В первом тайме гости дважды проверили каркас. На 20-й минуте Степанюк после навеса с углового проверил ударом головой перекладину соперника. Ближе к окончанию тайма Бацула на фаланге раскрутил Бадибангу и навесил так, что мяч попал в дальнюю штангу.

В конце первого тайма и часть второго хозяева выглядели активнее и пытались создать что-то опасное у ворот полтавчан. Например, можно вспомнить удары Кузика и Путри, но оба во вратаря.

Пожалуй, все закончилось бы ничьей 0:0, если бы не Сефер. Олейник прошел, сбросил на угол штрафной на игрока сборной Албании, а тот технически срезал угол, ушел от Путри и Салюка и пробил под ближнюю штангу, чего не ожидал Паст – 0:1 и важные 3 очка на выезде берет команда Скрипника.

"Черноморец" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Сефери, 85

"Черноморец": Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Гучек, Кузык, Политило (Ермаков, 46), Бадибанга (Авагимян, 74), Юсов (Войтиховский, 40), Алефиренко

"Ворскла": Исенко, Кравец, Пердута, Скляр, Олейник (Яворский, 87), Степанюк, Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Фелипе, 67)

Предупреждения: Васильев, Войтиховский – Бацула, Чеснаков, Павлюк, Олейник

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