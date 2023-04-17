Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Сефері взяв гру на себе: "Ворскла" увозить 3 очки з Одеси arrow

Сефері взяв гру на себе: "Ворскла" увозить 3 очки з Одеси

17 квітня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ворскла переграла на виїзді Чорноморець
Албанський нападник став героєм зустрічі Фото: ФК "Чорноморець"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Завершальний матч 21-го туру УПЛ пройшов в Одесі – "Чорноморець" приймав полтавську "Ворскла". У таблиці суперників перед очним поєдинком розділяли три очки.

Долю поєдинку вирішив один забитий гол, передають Новини.LIVE

Читайте також:

В першому таймі гості двічі перевірили каркас. На 20-й хвилині Степанюк після навісу з кутового перевірив ударом головою поперечину суперника. Ближче до закінчення тайму Бацула на фаланзі розкрутив Бадібангу і навісив так, що м'яч влучив у дальню стійку.

В кінці першого тайму та частину другого господарі виглядали активніше та намагались створити щось небезпечне у воріт полтавців. Наприклад можна згадати удари Кузика та Путрі, але обидва у воротаря.

Мабуть, усе закінчилося б нічиєю 0:0, якби не Сефері. Олійник пройшов, скинув на кут штрафної на гравця збірної Албанії, а той технічно зрізав кут, пішов від Путрі та Салюка і пробив під ближню штангу, чого зовсім не чекав Паст – 0:1 та важливі 3 очки на виїзді бере команда Скрипника.

"Чорноморець" — "Ворскла" — 0:1
Гол: Сефері, 85

"Чорноморець": Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Гучек, Кузик, Політило (Єрмаков, 46), Бадібанга (Авагімян, 74), Юсов (Войтіховський, 40), Алефіренко

"Ворскла": Ісенко, Кравець, Пердута, Скляр, Олійник (Яворський, 87), Степанюк, Сефері, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін (Феліпе, 67)

Попередження: Васильєв, Войтіховський – Бацула, Чеснаков, Павлюк, Олійник

"Жирона" Віктора Циганкова прогнозовано впоралась з абсолютним аутсайдером Ла Ліги "Ельче" в 29 турі чемпіонату Іспанії.

Колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду. 

Неочікувано Олександр Усик отримав наступного можливого суперника у вигляді боксера в роках з Китаю.

Від Польщі до Іспанії: як зіграли українські футболісти в європейських чемпіонатах. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB