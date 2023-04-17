Ворскла переграла на виїзді Чорноморець

Албанський нападник став героєм зустрічі Фото: ФК "Чорноморець"

Завершальний матч 21-го туру УПЛ пройшов в Одесі – "Чорноморець" приймав полтавську "Ворскла". У таблиці суперників перед очним поєдинком розділяли три очки.

Долю поєдинку вирішив один забитий гол, передають Новини.LIVE

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В першому таймі гості двічі перевірили каркас. На 20-й хвилині Степанюк після навісу з кутового перевірив ударом головою поперечину суперника. Ближче до закінчення тайму Бацула на фаланзі розкрутив Бадібангу і навісив так, що м'яч влучив у дальню стійку.

В кінці першого тайму та частину другого господарі виглядали активніше та намагались створити щось небезпечне у воріт полтавців. Наприклад можна згадати удари Кузика та Путрі, але обидва у воротаря.

Мабуть, усе закінчилося б нічиєю 0:0, якби не Сефері. Олійник пройшов, скинув на кут штрафної на гравця збірної Албанії, а той технічно зрізав кут, пішов від Путрі та Салюка і пробив під ближню штангу, чого зовсім не чекав Паст – 0:1 та важливі 3 очки на виїзді бере команда Скрипника.

"Чорноморець" — "Ворскла" — 0:1

Гол: Сефері, 85

"Чорноморець": Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Гучек, Кузик, Політило (Єрмаков, 46), Бадібанга (Авагімян, 74), Юсов (Войтіховський, 40), Алефіренко

"Ворскла": Ісенко, Кравець, Пердута, Скляр, Олійник (Яворський, 87), Степанюк, Сефері, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін (Феліпе, 67)

Попередження: Васильєв, Войтіховський – Бацула, Чеснаков, Павлюк, Олійник

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