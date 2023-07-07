Селезнев может продолжить футбольную карьеру, но есть нюанс
Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев ответил на вопрос о тем, чем собирается заниматься после своего прощального матча. Бывший футболист уже размышляет над идеей стать тренером.
Селезнев может войти в тренерский штаб одной из команд украинской Премьер-лиги, сообщает SportArena.
В начале лета на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоялся прощальный матч форварда Евгения Селезнева. В поединке приняли участие звезды шоу-бизнеса и спорта. Известные футболисты были представлены игроками разных поколений. На поле вышли Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбик, Александр Алиев, Николай Шапаренко и другие игроки.
Будущее Селезнева
После окончания футбольного праздника перед бывшим 37-летним форвардом стал вопрос о том, чем заняться дальше. Селезнев готов остаться в футболе, но не в качестве игрока. Его интересует тренерская деятельность.
Евгений уже прошел тренерские курсы и получил диплом УЕФА категории B. Согласно слухам, он может войти в тренерский штаб Руслана Ротаня в "Александрии". Однако Селезнев исключил вероятность того, что это произойдет в ближайшее время. Он хочет немного отдохнуть от футбола, а затем приступить к работе со свежими силами.
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