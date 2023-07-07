Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Селезнев может продолжить футбольную карьеру, но есть нюанс arrow

Селезнев может продолжить футбольную карьеру, но есть нюанс

7 июля 2023 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Селезнев может продолжить футбольную карьеру, но есть нюанс
Евгений Селезнев во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев ответил на вопрос о тем, чем собирается заниматься после своего прощального матча. Бывший футболист уже размышляет над идеей стать тренером. 

Селезнев может войти в тренерский штаб одной из команд украинской Премьер-лиги, сообщает SportArena

Читайте также:

В начале лета на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоялся прощальный матч форварда Евгения Селезнева. В поединке приняли участие звезды шоу-бизнеса и спорта. Известные футболисты были представлены игроками разных поколений. На поле вышли Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбик, Александр Алиев, Николай Шапаренко и другие игроки.  

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Будущее Селезнева 

После окончания футбольного праздника перед бывшим 37-летним форвардом стал вопрос о том, чем заняться дальше. Селезнев готов остаться в футболе, но не в качестве игрока. Его интересует тренерская деятельность. 

Евгений уже прошел тренерские курсы и получил диплом УЕФА категории B. Согласно слухам, он может войти в тренерский штаб Руслана Ротаня в "Александрии". Однако Селезнев исключил вероятность того, что это произойдет в ближайшее время. Он хочет немного отдохнуть от футбола, а затем приступить к работе со свежими силами. 

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение. 

"ПСЖ" заменит Мбаппе лидером "Барселоны". 

Хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер. 

Голкипер Анатолий Трубин перейдет в "Интер" и получит сильного конкурента за место в основе. 

Флорентино Перес нашел замену Анчелотти: это не Зидан. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз