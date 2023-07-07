Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Селезньов може продовжити футбольну кар'єру, але є нюанс arrow

Селезньов може продовжити футбольну кар'єру, але є нюанс

7 липня 2023 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Селезньов може продовжити футбольну кар'єру, але є нюанс
Євген Селезньов під час інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ексфорвард збірної України Євген Селезньов відповів на запитання, чим збирається займатися після свого прощального матчу. Колишній футболіст уже розмірковує над ідеєю стати тренером.

Селезньов може увійти до тренерського штабу однієї з команд української Прем'єр-ліги, повідомляє SportArena.

Читайте також:

На початку літа на стадіоні "Авангард" в Ужгороді відбувся прощальний матч форварда Євгена Селезньова. У поєдинку взяли участь зірки шоубізнесу та спорту. Відомі футболісти були представлені гравцями різних поколінь. На поле вийшли Даріо Срна, Ярослав Ракіцький, Артем Довбик, Олександр Алієв, Микола Шапаренко та інші гравці.

Євген Селезньов
Євген Селезньов відповідає на запитання. Скріншот YouTube

Майбутнє Селезньова

Після закінчення футбольного свята перед колишнім 37-річним форвардом постало питання про те, чим зайнятися далі. Селезньов готовий залишитися у футболі, але не як гравець. Його цікавить тренерська діяльність.

Євген уже пройшов тренерські курси та отримав диплом УЄФА категорії B. Згідно з чутками, він може увійти до тренерського штабу Руслана Ротаня в "Олександрії". Однак Селезньов виключив ймовірність того, що це станеться найближчим часом. Він хоче трохи відпочити від футболу, а потім розпочати роботу зі свіжими силами.

Нагадаємо, Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі : "Дніпро-1" отримає пропозицію.

"ПСЖ" замінить Мбаппе на лідера "Барселони".

Хавбек Руслан Малиновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Голкіпер Анатолій Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі.

Флорентіно Перес знайшов заміну Анчелотті: це Зідан. 

Нагадаємо, Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію. 

"ПСЖ" замінить Мбаппе лідером "Барселони". 

Хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Голкіпер Анатолій Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі.  

Флорентино Перес знайшов заміну Анчелотті: це не Зідан. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз