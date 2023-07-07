Селезньов може продовжити футбольну кар'єру, але є нюанс

Євген Селезньов під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

Ексфорвард збірної України Євген Селезньов відповів на запитання, чим збирається займатися після свого прощального матчу. Колишній футболіст уже розмірковує над ідеєю стати тренером.

Селезньов може увійти до тренерського штабу однієї з команд української Прем'єр-ліги, повідомляє SportArena.

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На початку літа на стадіоні "Авангард" в Ужгороді відбувся прощальний матч форварда Євгена Селезньова. У поєдинку взяли участь зірки шоубізнесу та спорту. Відомі футболісти були представлені гравцями різних поколінь. На поле вийшли Даріо Срна, Ярослав Ракіцький, Артем Довбик, Олександр Алієв, Микола Шапаренко та інші гравці.

Євген Селезньов відповідає на запитання. Скріншот YouTube

Майбутнє Селезньова

Після закінчення футбольного свята перед колишнім 37-річним форвардом постало питання про те, чим зайнятися далі. Селезньов готовий залишитися у футболі, але не як гравець. Його цікавить тренерська діяльність.

Євген уже пройшов тренерські курси та отримав диплом УЄФА категорії B. Згідно з чутками, він може увійти до тренерського штабу Руслана Ротаня в "Олександрії". Однак Селезньов виключив ймовірність того, що це станеться найближчим часом. Він хоче трохи відпочити від футболу, а потім розпочати роботу зі свіжими силами.

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