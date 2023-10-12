Селезнев займет руководящую должность в "Днепре-1": что известно
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев получит официальную должность в клубе "Днепр-1". Он займет позицию спортивного директора.
Селезнев уже несколько месяцев работает в "Днепре-1" без конкретной должности, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Вскоре после окончания футбольной карьеры экс-форвард "Днепра-1" Евгений Селезнев вернулся в клуб. Он несколько месяцев входил в курс дел, а вскоре официально займет должность спортивного директора.
Чем известен Селезнев
Предшественником Евгения Селезнева был Глеб Платов. Он покинул клуб примерно в то же время, что и бывший главный тренер Александр Кучер. Теперь Платов работает в словацком клубе ДАК.
Евгений Селезнев дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины: в 2011 и 2012 годах. Он является третьим голеадром за всю историю УПЛ с 109 голами. Заслуженный мастер спорта в Украине выступал за "Шахтер", "Днепр-1", "Колос", "Дунай", а также турецкие "Карабюкспор", "Бурсаспор" и испанскую "Малагу". За сборную Украины Селезнев провел 58 матчей, в которых забил 11 голов.
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