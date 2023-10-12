Селезнев займет руководящую должность в "Днепре-1": что известно

Евгений Селезнев во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев получит официальную должность в клубе "Днепр-1". Он займет позицию спортивного директора.

Селезнев уже несколько месяцев работает в "Днепре-1" без конкретной должности, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Вскоре после окончания футбольной карьеры экс-форвард "Днепра-1" Евгений Селезнев вернулся в клуб. Он несколько месяцев входил в курс дел, а вскоре официально займет должность спортивного директора.

Евгений Селезнев в сборной Украины. Скриншот YouTube

Чем известен Селезнев

Предшественником Евгения Селезнева был Глеб Платов. Он покинул клуб примерно в то же время, что и бывший главный тренер Александр Кучер. Теперь Платов работает в словацком клубе ДАК.

Евгений Селезнев дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины: в 2011 и 2012 годах. Он является третьим голеадром за всю историю УПЛ с 109 голами. Заслуженный мастер спорта в Украине выступал за "Шахтер", "Днепр-1", "Колос", "Дунай", а также турецкие "Карабюкспор", "Бурсаспор" и испанскую "Малагу". За сборную Украины Селезнев провел 58 матчей, в которых забил 11 голов.

Напомним, Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение.

Роналду грозит суровое наказание: карьера португальца в опасности.

"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращение легенды.

Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно.

Буяльский уйдет из "Динамо" уже в январе: куда перейдет игрок.