Селезньов обійме керівну посаду у "Дніпрі-1": що відомо

Євген Селезньов під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов отримає офіційну посаду у клубі "Дніпро-1". Він обійме позицію спортивного директора.

Селезньов вже кілька місяців працює у "Дніпрі-1" без конкретної посади, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Незабаром після закінчення футбольної кар'єри ексфорвард "Дніпра-1" Євген Селезньов повернувся до клубу. Він кілька місяців входив у курс справ, а незабаром офіційно обійме посаду спортивного директора.

Євген Селезньов у збірній України. Скриншот YouTube

Чим відомий Селезньов

Попередником Євгена Селезньова був Гліб Платов. Він покинув клуб приблизно в той же час, що й колишній головний тренер Олександр Кучер. Тепер Платов працює у словацькому клубі ДАК.

Євген Селезньов двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України: у 2011 та 2012 роках. Він є третім голеадром за всю історію УПЛ зі 109 голами. Заслужений майстер спорту в Україні виступав за "Шахтар", "Дніпро-1", "Колос", "Дунай", а також турецькі "Карабюкспор", "Бурсаспор" та іспанську "Малагу". За збірну України Селезньов провів 58 матчів, у яких забив 11 голів.

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