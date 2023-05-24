Сенсация в Ужгороде, победа "Динамо" и возвращение Шапаренко: результаты 28 тура УПЛ

Эпизод матча 28 тура УПЛ между "Днепром-1" и "Ворсклой". Фото: УПЛ

Сегодня, 24 мая, состоялся ряд поединков в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги. Так, "Днепр-1" потерпел роковое поражение от "Ворсклы", а "Динамо" разобралось с "Колосом".

Детальнее об этих матчах в материале Новини.LIVE.

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"Днепр-1" сделал донецкому "Шахтеру" подарок большой щедрости в матче 28 тура УПЛ. Команда Алекснадра Кучера неожиданно проиграла на собственном поле полтавской "Ворскле" — 1:2.

Футболисты "Ворсклы" и "Днепра-1" ведут борьбу за мяч. Фото: УПЛ

Поединок для хозяев начался успешно — уже на четвертой минуте счет открыл Доминго Бланко. Казалось, все идет по плану. Впрочем, гости довольно быстро отыгрались, а в самой концовке первого тайма вырвались вперед усилиями Ибрахима Кане.

Во втором тайме "Днепр-1" всеми силами пытался изменить ситуацию, но тщетно — финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Ворсклы".

Таким образом, для сохранения шансов на чемпионство днепрянам нужно, чтобы "Заря" хотя бы не проиграла "Шахтеру".

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

СК "Днепр-1" — "Ворскла" — 1:2

Голы: Доминго Бланко 4 — Александр Скляр 11 (пен.), Ибрахим Кане 45+4

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбык, Александр Пихаленок, Жоау Пеглов (Владимир Танчик 84), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 73), Доминго Бланко, Александр Сваток (Хайнер 58), Рональд Матаррита (Евгений Пасич 46)

"Ворскла": Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Василий Кравец, Илья Крупский, Андрей Бацула, Иван Нестеренко (2003) (Артем Кулаковский 79), Артем Челядин (Лукас Рамирес 79), Ибрахим Кане (Дмитрий Черныш 88)

Предупреждения: Владимир Адамюк 10, Доминго Бланко 45+1, Руслан Бабенко 50, Александр Сваток 52, Евгений Пасич 84, Владимир Танчик 90+3 — Ибрахим Кане 85, Артем Кулаковский 90+4

"Динамо" справилось с "Колосом"

Киевское "Динамо" не встретило серьезного сопротивления от ковалевского "Колоса" на стадионе имени Валерия Лобановского.

Уже на девятой минуте встречи автоголом в свои ворота отличился Евгений Волынец. Этот подарок киевлянам стал основным моментом первого тайма.

Игровой эпизод матча "Колос" — "Динамо". Фото: УПЛ

Основные события развернулись во второй половине игры.

Минимальное преимущество "динамовцев" сохранялось вплоть до середины тайма. После этого киевляне включили максимальные обороты и увеличили свое преимущество: сначала гол в свой актив записал Андриевский, а добил "Колос" Волошин — нападающий поставил точку уже в добавленное арбитром время.

Стоит отметить, что впервые после долгой паузы на поле вернулся Николай Шапаренко. Полузащитник отыграл больше 20 минут в этом противостоянии.

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023

Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

"Колос" — "Динамо" — 0:3

Голы: Евгений Волынец 9 (авт.), Александр Андриевский 68, Назар Волошин 90+3

"Колос": Евгений Волынец, Павел Ореховский, Александр Черноморец, Денис Безбородько (Кирилл Попов 72), Владислав Емец, Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Владислав Великан 72), Сергей Болбат (Олег Криворучко 67 (Артем Гусол 78), Андрей Богданов

"Динамо": Георгий Бущан, Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев (Назар Волошин 60), Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 60), Кахим Перрис, Эрик Рамирес (Денис Гармаш 75), Александр Андриевский (Николай Шапаренко 69), Александр Тимошек (Антон Боль 75), Виталий Буяльский, Александр Сирота

Предупреждение: Павел Ореховский 88 — Кахим Перрис 26

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